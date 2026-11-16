מרחבים | ישיבת ההסדר עכו

ישיבת ההסדר עכו השיקה ביצוע מוזיקלי חדש לשיר "מרחבים", המבוסס על מילותיו של הראי"ה קוק זצ"ל, בלחנו של ראש הישיבה הרב יוסי שטרן.

השיר, שמילותיו נכתבו לפני כמאה שנה ומופיעות בכתבי הרב קוק בספר "שמונה קבצים", הפך לחלק בלתי נפרד מסעודה שלישית בישיבה.

מדי שבת מתכנסים התלמידים במעגל גדול ושרים יחד את המילים העוסקות בנשמה האלוקית שבאדם ובמרחביה.

הרב יוסי שטרן סיפר כי הלחין את השיר "מתוך רצון להפיח נשמה במילותיו". לדבריו, השיר אינו רק יצירה מוזיקלית, אלא גם ביטוי לדרכה החינוכית של הישיבה. "השיר מבטא את הרוח הגדולה של הישיבה - 'תלמוד גדול שמביא לידי מעשה'".

בישיבה מסבירים כי מילותיו של הרב קוק מדגישות את מהותה של הנשמה האלוקית הנמצאת בכל אדם ואת המרחבים הרוחניים הטמונים בה.

הרב שטרן הוסיף כי העבודה על השיר והביצוע המשותף משקפים את העשייה המתמדת בישיבה, בהשראת חזונו של הרב קוק לחיבור בין תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.