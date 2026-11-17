אחות הנרצח זעקה בכנסת: "בשביל כיסא?"

עימות סוער פרץ היום (שלישי) בוועדה המסדרת של הכנסת, בראשות ח"כ רועי פולקמן, במהלך דיון על סדרי הבחירה של יו"ר הכנסת וסגניו הזמניים.

תמר תשובה, אחותו של ברק דוידי הי"ד שנרצח בטבח בפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר, זעקה לעבר חברי הכנסת ומחתה על האפשרות שיו"ר הכנסת הבא ייבחר בתמיכת המפלגות הערביות.

"אתם רוצים להחליט על יושב ראש הכנסת בעזרת תומכי טרור, שאנחנו נבין באיזו מדינה אנחנו חיים?", שאלה בכאב.

תשובה סיפרה כי היא מגיעה לכנסת כבר שלוש שנים במאבק למען משפחות הנרצחים, וטענה כי חברי האופוזיציה מתעלמים מכאבן.

"אנחנו פורום שמייצג מעל 500 משפחות שכולות. שלוש שנים מבטלים את השכול שלנו. למה? כי אנחנו לא בצד הנכון", אמרה.

כאשר נשמעו תגובות לדבריה מצד חברי הוועדה, המשיכה תשובה: "אם אתם הולכים להקים ממשלה עם תומכי טרור, אתם מבטלים. ואם אתם הולכים להחליף יושב ראש כנסת עם תומכי טרור, אז אתם מבטלים את הלוחמים, את המשפחות, את כולם".

בהמשך הטיחה בחברי האופוזיציה: "אתם מבטלים בשביל כיסא ארור, בשביל לשלוט פה ולהעיף ראש ממשלה".

תשובה הפנתה ביקורת גם כלפי חברי הקואליציה, שלטענתה לא עשו מספיק כדי למנוע את המהלך הפוליטי. "אני עוד רוצה להגיד משהו גם לחברי הקואליציה שיושבים פה. גם העם מאוכזב מכם. אתם ידעתם שהם יגנבו את הבחירות ואתם לא עשיתם מספיק", אמרה.

לקראת סיום דבריה תיארה את הכאב שחשה לנוכח ההתפתחויות בכנסת: "אני אשב בבית ואראה את מה שקורה פה כבר שבוע, ואבכה בנשמתי שאחי נרצח לשווא והלוחמים שלנו נרצחו לשווא".

יו"ר הוועדה ניסה להרגיע את הרוחות ולאפשר את המשך הדיון, הודה לתשובה ולנוכחים על הגעתם והמשיך בסדר היום.

הדיון עסק בקביעת סדרי דיון מיוחדים לבחירת יו"ר הכנסת וסגניו הזמניים, לצד הצעה להקמת ועדה משותפת לוועדות החוץ והביטחון והכספים בנושא תקציב הביטחון.

תמר גרסין, אחותו של חנן חנניה עמר הי"ד שנרצח בטבח בנובה, הוסיפה: "הקמת כנסת וממשלה עם תומכי טרור היא בגידה בבוחרים שלכם, זו תחילה של הפקרת מדינת ישראל".