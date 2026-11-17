צה"ל הודיע כי מחר (רביעי) יתגייסו הלוחמות הראשונות במסגרת הפיילוט המחודש לשילוב נשים בשריון המתמרן. במסגרת ההתנסות צפויות להתגייס כ-50 צעירות.

בצה"ל הודיעו כי הלוחמות יעברו את הכשרתן בבסיס חיון, וכי לא ישולבו גברים ונשים באותם צוותי טנקים, הן במהלך ההכשרה והן בפעילות המבצעית.

לקראת תחילת הפיילוט הגדיר צה"ל מדדים מקצועיים שנועדו לבחון את יכולתן של הלוחמות לעמוד בדרישות ההכשרה. בצבא הדגישו כי הלוחמות יחויבו לעמוד בדרישות הכשירות המקצועית הזהות לאלו של לוחמי השריון הגברים.

לצד זאת, הכשרתן תותאם מבחינת הכושר הגופני, במטרה לשמור על בריאותן וכשירותן. כחלק מהפקת הלקחים מהתנסויות קודמות, יעברו הלוחמות מכינת כושר קרבי, ובהמשך יתאמנו בהתאם לסרגל מאמצים מדורג.

אחת למספר חודשים יתקיימו דיונים לבחינת עמידת הלוחמות ביעדים שנקבעו מראש.

בהודעת צה"ל הובהר כי ההפרדה בין גברים לנשים תישמר לאורך כל השירות. "במסגרת ההתנסות לא ישולבו גברים ונשים באותם צוותי טנקים, הן במהלך ההכשרה והן בפעילות המבצעית, והכל בהתאם לפקודת השירות המשותף", נמסר.

בצה"ל הוסיפו כי המהלך נועד להרחיב את שורות המערך הלוחם בעקבות הצורך המבצעי בכוח אדם, תוך שמירה על אורח חייהם של כלל המשרתים.

הפיילוט יוצא לדרך לאחר שנים של דחיות ובעקבות פסיקת בג"ץ מאפריל האחרון, שחייבה את צה"ל לפתוח את ההתנסות עד נובמבר 2026.

המהלך עורר בחודשים האחרונים התנגדות מצד רבנים וראשי ישיבות בציונות הדתית. בחודש יוני הודיעו 25 ראשי ישיבות הסדר כי יפסיקו להפנות את תלמידיהם לחיל השריון החל ממחזור הגיוס הבא, בשל החשש מפגיעה באורח החיים הדתי של החיילים.

ראשי הישיבות הבהירו כי אין מדובר בקריאה לסרבנות וכי תלמידיהם ימשיכו להתגייס ליחידות קרביות אחרות בצה"ל.

בעקבות המחלוקת הנחה הרמטכ"ל אייל זמיר כי הכשרת הלוחמות תתקיים בבסיס נפרד וכי נשים וגברים לא ישובצו יחד באותו טנק. ההודעה שפרסם היום צה"ל מאשרת כי ההפרדה תישמר גם בפעילות המבצעית.