התחזה לשוטר וניסה לשחרר עצור דוברות שירות בתי הסוהר

אזרח שהגיע היום (שלישי) לבית המעצר בירושלים ניסה להוציא עצור מהמתקן לאחר שהציג עצמו כשוטר סמוי. ערנות לוחמי הכליאה הובילה לחשיפת זהותו ולמעצרו.

על פי הודעת שירות בתי הסוהר, האיש הגיע למכלול הקליטה וטען כי נשלח לאסוף עצור המוחזק באחד מאגפי בית המעצר.

במהלך בדיקת זהותו והמסמכים הנדרשים לשחרור העצור, התברר כי האיש אינו שוטר כלל, אלא אזרח המשמש כערב של העצור.

עוד התברר כי לגבי העצור ניתנה החלטה שיפוטית המתירה את שחרורו הזמני. בעקבות הממצאים נעצר האזרח ונלקח להמשך חקירה.

לאחר שבית המשפט עודכן בפרטי האירוע, הוחלט לבטל את ההחלטה על שחרורו הזמני של העצור.

משירות בתי הסוהר נמסר כי הארגון ימשיך לפעול "בערנות ובנחישות, לשמירה על ביטחון מתקני הכליאה ולחיזוק המשילות הכליאתית".