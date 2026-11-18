נאומו המלא של יושב ראש הכנסת החדש מתן כהנא

יושב ראש הכנסת החדש, ח"כ מתן כהנא ממפלגת "ישר", נשא את נאום הבכורה שלו בתפקיד, שבמרכזו קריאה לממלכתיות, לשינוי תרבות השיח הפוליטי ולשמירה על כבוד מוסדות המדינה.

"בחרדת קודש אני מקבל על עצמי כעת את תפקיד יושב ראש כנסת ישראל", אמר כהנא, שהזכיר כי הושבע לראשונה כחבר כנסת לפני יותר משבע שנים והיה חבר הכנסת האלף מאז הקמת המדינה.

כהנא פתח את דבריו בציטוט המשנה ממסכת עוקצין: "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום", והדגיש כי ערך הממלכתיות מלווה אותו מאז כניסתו לחיים הפוליטיים.

לדבריו, גם בתקופות שבהן פעל להחלפת הממשלה הקפיד להתפלל להצלחתה במוצאי שבת ולהחזיק בלשכתו את תמונת ראש הממשלה, אף כשישב באופוזיציה.

"אפשר להיות חלוקים ולאחוז בעמדות מנוגדות אך לשמור על כבודם של מוסדות המדינה ובעיקר על כבודם של אלו החושבים אחרת", אמר.

כהנא הבהיר כי בכוונתו לכהן כיושב ראש של כלל אזרחי ישראל, ללא הבדל דת, גזע ומין, ולאפשר לכל חברי הכנסת לייצג את העמדות שבשמן נבחרו, כל עוד הם פועלים במסגרת החוק.

בהתייחסו למערכת המשפט אמר: "כולי תקווה שהממשלה שתקום תפעל לתיקון הנדרש במערכת האיזונים והבלמים בין שלושת רשויות השלטון ותעשה זאת בהסכמה רחבה".

הוא הוסיף: "עד שזה יקרה וכל עוד אני יושב הראש, כנסת ישראל תציית ללא עוררין לפסקי דין של בית המשפט".

בהמשך נאומו מתח כהנא ביקורת על התנהלות נבחרי הציבור ועל תרבות הדיון בכנסת. "עיני אזרחי ישראל נשואות אלינו ובשנים האחרונות גרמנו להם שוב ושוב להשפיל מבט במבוכה", אמר.

לדבריו, ההתנהגות במשכן משפיעה ישירות על השיח הציבורי כולו: "כשנבחרי העם צועקים ומקללים זה את זה ומתחרים ביניהם מי עושה פרובוקציות יותר מתוקשרות, מה לנו כי נלין שפרובוקטורים הופכים לגיבורי תרבות ושכך מתנהגים בני נוער".

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כהנא התייחס גם להשפעת הרשתות החברתיות, שלדבריו מעודדות הקצנה ופילוג ומקשות על הציבור להכיר ולהבין אנשים המחזיקים בדעות שונות. "זו האחריות שלנו לשנות ולתקן את זה. גם במחיר של פחות לייקים ומעורבות ברשתות החברתיות", הדגיש.

הוא הביא כדוגמה את בית הלל, שהקדימו את דברי בית שמאי לדבריהם, וקרא לנבחרי הציבור להתאמץ להבין גם את עמדות יריביהם.

בחלקו האישי של הנאום סיפר כהנא על ילדותו במושב דתי, על חינוכו בבני עקיבא ועל המפגש עם אנשים בעלי השקפות שונות במהלך שירותו הצבאי.

הוא תיאר כיצד חבריו לשירות, שחלקם לא נחשפו קודם לכן לאורח חיים דתי, הפכו לחבריו הקרובים, ועמם השתתף במבצעים ובגיחות מעבר לקווי האויב.

"אני אדם שומר תורה ומצוות האוחז בעמדות ימניות, ומאידך גיסא אני יודע להבין ולחוש בכל רמ"ח אברי ושס"ה גידי מה מרגישים חברי הקרובים מהצד השני של המפה הפוליטית", אמר.

כהנא הציג את החיבור בין חלקי החברה כמשימה מרכזית עבורו: "משימת חיי היא לחבר בינינו. לחבר בין חברי מבית הכנסת לחברי מהטייסת".

לקראת סיום הנאום פנה כהנא ליו"ר מפלגתו, ח"כ גדי איזנקוט, ושיבח את מנהיגותו. "למדתי להכיר אותך כאדם ישר כמו סרגל, עם עמוד שדרה ערכי יצוק מפלדה. אדם קר רוח, שקול ומחושב, שלנגד עיניו עומד רק דבר אחד - טובת מדינת ישראל", אמר.

את נאומו חתם בפנייה אישית לאיזנקוט: "אני מאמין בכל ליבי שהקב"ה שם את המשימה הזו על הכתפיים שלך כי אתה המנהיג שיכול לעשות את זה".

כהנא סיים בתפילה: "עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן".