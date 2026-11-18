איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל הי"ד שנפל בקרב ברצועת עזה, פרסם היום (רביעי) פנייה חריפה ליו"ר הכנסת החדש מתן כהנא, בדרישה להסיר לאלתר את תמונת בנו מכל מתחמי משכן הכנסת.

בונצל, שהוצב במקום ה-29 ברשימת הליכוד לכנסת ה-26 ולא נכנס לכנסת, מוחה על בחירתו של כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת בתמיכת חברי הכנסת מהמפלגות הערביות.

בפוסט שפרסם הפנה בונצל את דרישתו ישירות לכהנא, והאשים אותו בפגיעה בכבוד המשפחות השכולות ובזכר הנופלים. "דרישה נחרצת ומיידית להסרת תמונת בננו, עמית בונצל הי"ד, ממשכן כנסת ישראל", פתח בונצל את דבריו.

בהמשך פנה לכהנא וכינה אותו "יו"ר כנסת ישראל שנבחר ע"י תומכי טרור".

בונצל הסביר כי במהלך המלחמה הוצבו ברחבי הכנסת תמונותיהם של חללי צה"ל, ובהן תמונתו של בנו עמית, שנפל בקרבות בעזה. לדבריו, בעקבות בחירתו של כהנא לתפקיד, אין הוא מוכן עוד שתמונת בנו תוצג במשכן.

"כאשר בראש הכנסת יושב אדם שנתמך ע"י תומכי טרור ובוחר באותם אויבים על פני אחיו היהודים, עצם הצגת תמונתו של בני עמית הי"ד מהווה פגיעה אנושה ובלתי נסלחת בנו, במשפחתו, וזילות מחפירה של גבורתו והקרבתו", כתב.

בונצל הוסיף כי המשפחות השכולות פנו לכהנא לפני בחירתו, אך לטענתו בקשותיהן לא זכו למענה: "במעשיך הנוראים, ולאחר שפנינו אליך, המשפחות השכולות, בחרת באטימות מוחלטת להתעלם מאיתנו, והעדפת לשבת לשיח של חיבוקים ונשיקות עם הגרועים שבאויבינו, שנציגיהם יושבים יחד איתך בכנסת ישראל".

בהמשך הפוסט החריף בונצל את ביקורתו על יו"ר הכנסת וטען כי התנהלותו פגעה בכבוד העם היהודי: "במעשיך אלו רמסת ברגל גסה את כבוד האומה היהודית כולה. גררת אותנו לפי התהום וביישת את העם הזה, כאשר אומות העולם צופים במחזה המביש ומשפשפים את ידיהם בהנאה בראותם מפקד טייסת מחבק ומנשק את אותם אלו שרק אתמול הפגיז".

את פנייתו חתם בדרישה מפורשת להסרת תמונת בנו מהכנסת: "לאור מעשיך אלו, תמונתו של בני עמית הי"ד לא תוצב בבית שאותו טימאת במעשיך והפכת אותו למעוז לתומכי טרור".

"אשר על כן, הינך נדרש בזאת להורות באופן מיידי על הסרת תמונת בננו עמית מכל אתר או מקום בהקשר לכנסת ישראל", חתם.