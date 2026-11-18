עימות חריג התפתח ביממה האחרונה ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר) בין מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן, לבין חבר הכנסת יאיא פינק ממפלגת הדמוקרטים, בעקבות פרסום נתונים על רווחי שיא של הבנק.

פרידמן, שהחל בתקופה האחרונה להפעיל חשבון פעיל ברשת, להשיב לשאלות גולשים ולבקש הצעות לשיפור השירות, מצא את עצמו הפעם במרכזו של ויכוח פוליטי וכלכלי שזכה לחשיפה נרחבת.

העימות החל לאחר שפינק התייחס לדיווח על רווח נקי של שלושה מיליארד שקלים שרשם בנק לאומי בתוך רבעון אחד. "חזירים נמאסתם. בנק אחד. 90 ימים. רווח נקי של 3 מיליארד ש"ח. 33 מיליון ש"ח רווח נקי ביום. הכי הרבה אי פעם שבנק הרוויח ברבעון בישראל", כתב פינק.

"לא המציאו תרופה לסרטן או פתרו את בעיית התחבורה בישראל. אין שום סיבה בעולם שבנק ירוויח כל כך הרבה", הוסיף.

פינק הודיע כי בכוונתו לדרוש דיון דחוף בוועדת הכלכלה ולפעול לקידום תחרות בענף הבנקאות ולהגדלת המס על רווחי היתר של הבנקים.

בניגוד להתנהלות המקובלת של מנהלי בנקים, שבדרך כלל אינם מתעמתים ישירות עם פוליטיקאים ברשתות החברתיות, פרידמן בחר להשיב לפינק בפומבי.

"אני מתעלם מהשפה הבוטה ועונה לגופו של עניין. אני בעד תחרות. תעודדו אותה, תכניסו לישראל עוד שחקנים בינלאומיים ותורידו חסמים", כתב.

לדבריו, הבנקים מוכנים לתחרות, אך האחריות להסרת החסמים מוטלת גם על המחוקקים: "אתם מדברים על זה כבר שנים, והגיע הזמן לעבור מדיבורים למעשים. אנחנו מחכים לתחרות, מברכים עליה ומוכנים להתחרות בכל שחקן שייכנס".

בהמשך תקף פרידמן את ההצעה להגדיל את המס על רווחי הבנקים, וטען כי מי שיישא בנטל יהיו דווקא החוסכים.

הוא הסביר כי בנק לאומי פועל ללא גרעין שליטה, וכי חלק ניכר ממניותיו מוחזק בידי הציבור באמצעות קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. "כשמטילים מס נוסף על הרווחים האלה, פוגעים בציבור הישראלי, בחוסכים לפנסיה. מספיק עם הפופוליזם. זה מס על הציבור ותו לא. אני לא מרוויח פחות בשכרי בגלל המס הזה", כתב.

פרידמן הוסיף כי הטלת מס נוסף על הבנקים תפגע, לטענתו, גם ביכולתם לממן את צורכי המשק בשנים הקרובות.

פינק לא נותר חייב והשיב כי קיים פער בין הצהרותיו של פרידמן על תמיכה בתחרות לבין מצב שוק הבנקאות בפועל.

הוא הזכיר כי רשות התחרות הכריזה על חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות כקבוצת ריכוז, וטען כי הבנקים נהנו בשנים האחרונות מהריבית הגבוהה במשק מבלי להעביר ללקוחות את מלוא התועלת.

"בנקאות היא שירות חיוני לציבור, שאתם מספקים מכוח רישיון מהמדינה. לכן יש לנו אחריות ציבורית לוודא שאתם לא מנצלים את הכוח שלכם בשוק כדי להגדיל רווחים על חשבון הלקוחות", כתב.

פינק דחה גם את הטענה שמיסוי רווחי הבנקים יפגע בכלל הציבור. לדבריו, על פי נתוני משרד האוצר, 75% ממניות הבנקים מוחזקות בידי העשירון העליון. "אני לא נגד רווחים של בנקים. אני נגד מצב שבו בנקים נהנים מרווחי יתר בזכות כוח שוק לא תחרותי, ואז משתמשים בחסכונות הפנסיוניים של הציבור כדי להצדיק את הרווחים האלה", טען.

הוא הבטיח לפעול לקידום תחרות ולמיסוי רווחי היתר, והצהיר כי ידאג "שהציבור הישראלי לא יהיה הפרייאר של הבנקים".

בהמשך העימות העלה פינק טענה נוספת כלפי הבנק, הפעם בנוגע לפעילות לוביסטים בכנסת. "מה דעתך שגם הלוביסטים שלכם בכנסת יפעלו למען תחרות אמיתית, כמו שאתה מצהיר כאן?", שאל.

פינק הוסיף כי בכוונתו לקדם חקיקה שתגביל מעבר של מפקחים על הבנקים לתפקידים בבנקים שעליהם פיקחו. "הגיע הזמן להפריד בין החתול לשמנת. אני בטוח שתתמוך גם בזה", כתב.

פרידמן השיב כי הטענה בדבר פעילות לוביסטים מטעם לאומי אינה נכונה.

"קודם כול, ללאומי אין לוביסטים בכנסת מאז שאני מנכ"ל הבנק. גם באיגוד הבנקים לא היינו חברים במשך רוב תקופת הכהונה שלי, וחזרנו אליו רק לפני כשנה. כך שלצערי, הטענה שלך פשוט לא מבוססת על העובדות", כתב.

בהתייחסו לסוגיית המעבר של רגולטורים למערכת הבנקאית, טען פרידמן כי אין הצדקה להחיל על המפקח על הבנקים תקופת צינון ארוכה יותר מזו החלה על רגולטורים אחרים.

לדבריו, אם המחוקקים סבורים שיש להאריך את תקופות הצינון, יש להחיל את השינוי באופן שוויוני ולדאוג לפיצוי מתאים למי שנאסר עליהם לעבוד.

פרידמן הזכיר את שני המפקחים לשעבר על הבנקים, חדוה בר ויאיר אבידן, המכהנים כיום בדירקטוריונים של בנקים המתחרים בלאומי.

הוא ציין כי בר מכהנת בדירקטוריון מזרחי טפחות ואבידן בדירקטוריון בנק הפועלים, והדגיש כי היה שמח לראות את שניהם דווקא בדירקטוריון לאומי. "מדובר בשני אנשי מקצוע מעולים, הגונים, ישרים וערכיים, שמביאים איתם ידע עצום ויכולים לתרום רבות לכל דירקטוריון", כתב.

פרידמן הוסיף כי השניים היו מפקחים עצמאיים ונחושים, וכי במהלך כהונתם התנהלו בינם לבין הבנקים ויכוחים רבים. "חבל לי שאתה בוחר להציג את המעבר שלהם לתפקידים בבנקים כאילו יש בו משהו פסול מעצם טבעו. בעיניי אתה מטיל דופי באנשים מצוינים בלי שום הצדקה", תקף.

בסיום תגובתו הזהיר כי מתקפות על בכירים שעברו מהמגזר הפרטי לשירות הציבורי וחזרו אליו עלולות להרתיע אנשי מקצוע איכותיים מלהצטרף בעתיד לשירות המדינה.

חילופי הדברים זכו לתהודה ברשת X ועוררו תגובות רבות. חלק מהגולשים שיבחו את פרידמן על נכונותו להתעמת ישירות עם נבחר ציבור ולהציג את עמדת הבנק.