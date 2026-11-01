בן 15 נמלט מהשוטרים בתל שבע: רחפן משטרתי הוביל לאיתורו ולמעצרו

שוטרי המחוז הדרומי, בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי במג"ב ויחידות סה"ר ויואב, תפסו בימים האחרונים כלי נשק, תחמושת צה"לית גנובה וכ-25 ק"ג חשיש בשורת פעילויות ברחבי הנגב.

במהלך השבוע התקבל במשטרה דיווח על חשוד שתקף את בני משפחתו ביישוב תל שבע. עם הגעת השוטרים והלוחמים למקום החל החשוד להימלט ברגל, אך אותר באמצעות רחפן משטרתי ונעצר.

בחיפוש ברשותו נמצאו כמה כדורי תחמושת בקוטר 5.56 מ"מ, ובחיפוש שנערך במקום אותר גם נשק מאולתר עטוף בניילון נצמד. החשוד, בן 15 תושב תל שבע, הועבר לחקירה בתחנת העיירות.

באירוע נוסף בערערה בנגב התקבל דיווח על צעיר שאיים על אחיו באמצעות נשק. שוטרי תחנת ערוער הגיעו למקום, תפסו את הנשק ועצרו את החשוד, בן 18 תושב היישוב.

בפעילות יזומה באזור צומת גורל הבחינו בלשי תחנת העיירות ולוחמי המשמר הלאומי ברכב חשוד שהחל להימלט. הרכב אותר בהמשך סמוך לרהט, ובתוכו נמצאו כ-25 ק"ג חומר החשוד כחשיש. הנהג, בן 28 תושב תראבין, נעצר לחקירה.

בפעילות נוספת ברהט ערכו שוטרים ולוחמי יחידות סה"ר ויואב חיפושים בכמה מתחמי מגורים בעיר. במהלך החיפושים נתפסו שלושה רובי סער מסוג M-16, שני אקדחי גלוק, אקדח מאולתר, נשק מסוג קרלו, עשרות מחסניות ומאות כדורי תחמושת. כמה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בירי ולהחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים.

במקביל, בפזורה הבדואית סמוך ללקייה אותר רכב שנגנב מרחובות. לוחמי המשמר הלאומי הגיעו למקום, חילצו את הרכב והשיבו אותו לבעליו.

ביישוב חורה פעלו שוטרים ולוחמי מג"ב בעקבות דיווח על קולות ירי. במהלך בדיקת רכב חשוד נתפס אקדח מסוג גלוק על גופו של הנהג, בן 27 תושב תל שבע, והוא נעצר לחקירה.

במשטרה מסרו כי הפעילות המבצעית ברחבי הנגב נמשכת מדי יום במטרה לתפוס כלי נשק בלתי חוקיים וסמים, לסכל עבירות פליליות ולחזק את ביטחון התושבים.