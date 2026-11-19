המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, הורה היום (חמישי) על קיום משפט חוזר בעניינו של הגינקולוג מיכאל שטטמן, שזוכה בבית המשפט המחוזי מעבירות מין, אך הורשע בהמשך באונס בבית המשפט העליון.

ההחלטה התקבלה על רקע מחלוקת חריגה שהתעוררה במהלך הדיון בערעור המדינה, לאחר שהפרקליטות והסנגורים הבינו כי הושגה הסכמה שלא להרשיע את שטטמן באונס, בעוד ששופטי העליון פירשו את הדברים אחרת.

בהחלטתו קבע סולברג כי המשפט החוזר יתקיים בבית המשפט העליון בפני הרכב מורחב של חמישה שופטים, שייקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

בסיום החלטתו התייחס סולברג לחשיבותם של מנגנונים משפטיים המאפשרים לתקן טעויות שנפלו בהליכים שיפוטיים. "לא לריק כוננו ונחקקו מנגנונים מיוחדים שבדין, המאפשרים בנסיבות המתאימות לבחון מחדש, גם לתקן", כתב.

הוא הוסיף: "אין מבוכה ולא חולשה, בשפיטה - מעשה אנוש - הנכונה לבדוק את עצמה, ולהגיב לטעויות ולתקלות מהותיות שנפלו במעלה הדרך. נהפוך הוא. זהו מקור כוחה ועוצמתה".

לדבריו, השאיפה היא לפסוק "דין אמת לאמיתו", כך שלא רק ההכרעה המשפטית תהיה נכונה, אלא גם הדרך שבה התקבלה.

הפרשה החלה בינואר 2023, כאשר בית המשפט המחוזי בירושלים זיכה את שטטמן משורת עבירות מין, ובהן אונס.

הפרקליטות ערערה על הזיכוי לבית המשפט העליון, ובספטמבר 2024 התקיים דיון בפני השופטים יוסף אלרון, אלכס שטיין ויחיאל כשר.

במהלך הדיון הביעו השופטים ספקות באשר לאפשרות להרשיע את שטטמן באונס, והעלו אפשרות להרשיעו בעבירת תקיפה במקום בעבירות המין שיוחסו לו.

בעקבות הערות השופטים הודיעה הפרקליטות כי היא חוזרת בה מבקשתה להרשיע את שטטמן בעבירות מין, ומוכנה להרשעה בעבירת תקיפה.

סנגוריו של שטטמן, עורכי הדין יניב ואקי ואירית באומהורן, הבינו כי שאלת ההרשעה באונס ירדה מהפרק, ולכן התמקדו בטענות נגד הרשעה בתקיפה. אלא שבפסק הדין שניתן בהמשך הורשע שטטמן באונס, למרות הדברים שנאמרו בדיון.

בעקבות ההרשעה ביקשו הסנגורים לבטל את פסק הדין. בדיון נוסף שהתנהל בפני ההרכב המקורי התברר כי הצדדים הבינו באופן שונה את ההצעה שהעלו השופטים.

השופט אלרון שאל את הסנגורים: "לא הבנתם שמה שהוצע זו הייתה הצעה הדדית ששניכם תסכימו לה, וברגע שלא הסכמתם אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה?". עו"ד ואקי השיב: "לא. וזה גם לא עולה מפרוטוקול הדיון".

כאשר אלרון שאל אם לא הבינו שהזיכוי מאונס הוצע בתמורה להרשעה בתקיפה, השיב ואקי: "אני שומע את זה עכשיו לראשונה".

גם נציגת הפרקליטות בדיון, עו"ד רחל מטר, הבהירה כי המדינה הבינה שהחזרה מהערעור על עבירות המין אינה מותנית בהסכמת ההגנה להרשעה בתקיפה.

בהמשך, לאחר דיון פנימי בפרקליטות בראשות פרקליט המדינה עמית איסמן, שינתה המדינה את עמדתה והתנגדה לביטול ההרשעה באונס.

שופטי הרוב דחו את בקשת הסנגורים והותירו את ההרשעה על כנה. השופט יחיאל כשר, לעומתם, סבר בדעת מיעוט כי נפלה תקלה בהליך שיש לתקנה.

לאחר דחיית בקשתם פנו הסנגורים לבג"ץ בבקשה לבטל את פסק הדין. בדיון שהתקיים בפני השופט חאלד כבוב עלתה האפשרות החריגה של התערבות בפסק דין של בית המשפט העליון עצמו.

כבוב ציין כי לא מצא תקדים למקרה שבו בג"ץ ביטל פסק דין של העליון, אך הביע חשש שנגרם לשטטמן עוול בעקבות התנהלות ההליך.

במהלך הדיון הציע כבוב לצדדים לבחון את האפשרות להגיש בקשה למשפט חוזר, כדרך להתמודד עם התקלה בלי להידרש לביטול פסק הדין באמצעות עתירה לבג"ץ.

כעת, בהחלטתו של השופט סולברג, נפתח הפתח לבחינה מחודשת של עניינו של שטטמן בפני הרכב מורחב.