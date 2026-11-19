חברת קבוצת יבנה מוצרי מזון הודיעה היום (חמישי) על החזרה יזומה (ריקול) של מוצר מלפפונים במלח, בעקבות תלונה שהתקבלה מצרכן על הימצאות גוף זר מתכתי במוצר בודד.

לפי הודעת החברה שפורסמה באמצעות משרד הבריאות, ההחלטה התקבלה מתוך מחויבות לבטיחות הצרכנים, ובתיאום עם שירות המזון במחוז מרכז במשרד הבריאות.

המוצר שנקרא להחזרה הוא מלפפונים במלח בגודל 7-9 גדול, של המותג קבוצת יבנה, עם ברקוד 7290002057352, קוד ייצור 26-142, שיוצר בין השעות 11:00 ל-13:00 ותאריך עדיף להשתמש לפני 05.2029. היצרן הוא קבוצת יבנה מוצרי מזון.

צרכנים שרכשו את המוצר התואם לפרטים הללו מתבקשים שלא לצרוך אותו ולפנות לשירות הלקוחות של החברה.

בחברה ציינו כי החלו באיסוף המוצרים הרלוונטיים מדרכי השיווק, בתיאום עם משרד הבריאות.

"אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לציבור על שיתוף הפעולה", נמסר מטעם החברה.