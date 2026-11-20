הסנאטור היהודי ברני סנדרס מוורמונט הודיע כי לא יתמודד שוב על נשיאות ארצות הברית, בעיקר בשל גילו והעובדה שכהונה ראשונה בבית הלבן תסתיים לאחר שימלאו לו 90.

בריאיון לפודקאסט בארה"ב נשאל סנדרס, שהתמודד פעמיים ללא הצלחה על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, אם בכוונתו לנסות שוב להיבחר לתפקיד.

"אני חושב שכנראה לא. אני חושב שכניסה לתפקיד בגיל 87 וסיום הכהונה הראשונה שלי בגיל 91 הם לא דבר שכנראה מעורר השראה אצל אנשים רבים", השיב. בהמשך הבהיר באופן חד-משמעי: "לא, אני לא מתמודד לנשיאות".

אף שאינו מתכוון להתמודד בעצמו, סנדרס הסביר אילו עמדות הוא מצפה לראות אצל המועמד הבא לנשיאות.

לדבריו, הוא מעוניין במועמד "שמוכן לעמוד לצד מעמד העובדים בארצות הברית" ו"להתעמת עם האוליגרכים", והבהיר כי לא יתמוך במי שמסתפק "בתיקונים בשוליים".

סנדרס הזהיר גם מפני בחירת מועמדים על סמך אישיותם או מידת הפופולריות שלהם, וקרא לבוחרים להתמקד בעמדותיהם בנושאים המרכזיים. לדבריו, ההתייחסות לבחירות כאל "תחרויות יופי" היא "לא רעיון טוב".

"הציבור האמריקני צריך לברר: מה עמדתם בנושא הבריאות? האם הם ישנו מן היסוד את מערכת הבריאות שלנו? מה הם יעשו בנוגע לבינה מלאכותית? השאלות האלה… ואז המנהיגות תבלוט על סמך האופן שבו אנשים חשים שהמועמדים האלה משיבים", אמר.

סנדרס מכהן בקונגרס מאז 1991. בשנת 2016 התמודד על מועמדות המפלגה הדמוקרטית לנשיאות, אך הפסיד להילרי קלינטון. הוא ניסה שוב ב-2020, אך פרש מהמרוץ ופינה את הדרך לג'ו ביידן. ב-2024 נבחר לכהונה רביעית בסנאט, אך בעבר רמז כי גילו עשוי למנוע ממנו להתמודד על כהונה נוספת בבחירות שייערכו ב-2030.

סנדרס, יהודי שהתנדב במשך כמה חודשים בקיבוץ שער העמקים בישראל בשנת 1963, הפך בשנים האחרונות לאחד ממבקריה הבולטים של ממשלת ישראל.

הוא הגיש ארבע הצעות החלטה שנועדו למנוע מכירת נשק אמריקני לישראל, אך אף אחת מהן לא זכתה לתמיכה מספקת כדי להתקבל.

במהלך המלחמה בעזה האשים סנדרס את ישראל בביצוע "רצח עם", ומתח ביקורת חוזרת ונשנית על ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ביולי האחרון גינה את ביקורו של נתניהו בוושינגטון לפגישות עם הנשיא דונלד טראמפ. קודם לכן, בשנת 2024, החרים את נאומו של נתניהו בפני הקונגרס וכינה אותו "פושע מלחמה".