All Week Shabbos - Yaakov Shwekey

הזמר יעקב שוואקי משיק אלבום כפול חדש במסגרת פרויקט "The Music of Shabbos" (המוזיקה של שבת), הכולל 18 שירים מקוריים המוקדשים לשבת. באלבום משתתפים שורה של מלחינים, מעבדים וזמרים בולטים במוזיקה היהודית.

האלבום החדש מגיע בהמשך לחלקו הראשון של הפרויקט, שהתבסס על לחני שבת מוכרים. הפעם בחר שוואקי להציג יצירות חדשות שנכתבו במיוחד עבור האלבום, במטרה להכניס שירים נוספים לרפרטואר המוזיקלי של שולחנות השבת.

"השבת תמיד הייתה חלק משמעותי מאוד בחיי, והמוזיקה היא תמיד אחת הדרכים היפות ביותר להתחבר אליה", סיפר שוואקי.

"הזכות להוציא 18 שירים חדשים לגמרי המוקדשים לשבת היא דבר מיוחד מאוד עבורי. התקווה שלי היא שהשירים האלה יהפכו לחלק משולחן השבת, שמשפחות ישירו אותם יחד, ושהם ימשיכו ללוות אותן במשך דורות".

על הלחנים החדשים חתומים בין היתר יוסי גרין, הערשי ויינברגר, הרב ברוך חייט, איצי וולדנר, יצחק האניג, אהרן רזאל, משה לאופר, יצחק רוזנטל וחזקי וייס.

לצד שוואקי משתתפים באלבום גם זמרים אורחים, בהם ברוך לוין, שלומי דסקל, אהרל'ה סמט, מנחם שוואקי, משה חבושה, אהרן רזאל וחיים ישראל.

בשלב הראשון פורסמו ארבעה שירים מתוך האלבום, ובשבועות הקרובים צפויים לצאת שירים נוספים מדי יום חמישי.

במקביל להשקת הפרויקט פורסם גם הקליפ הראשון, לשיר "All Week Shabbos" (שבת כל השבוע). בהמשך מתוכננים קליפים נוספים ותכנים מוזיקליים מתוך האלבום.