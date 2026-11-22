חבר הכנסת גלעד קריב הודיע כי יקבל את המלצת היועצת המשפטית לכנסת, שגית אפיק, ויעביר את הדיון בהצעת החוק לביטול חוק הייעוץ המשפטי לוועדה מיוחדת אחרת בכנסת, שלא תהיה בראשותו.

ההחלטה התקבלה בעקבות מכתב ששלחה אפיק לקריב, לאחר שפנה אליה מיוזמתו לקבלת הנחיות בנוגע לניהול הדיונים בהצעת החוק.

קריב היה מיועד לעמוד בראש ועדה מיוחדת שתדון בהצעות חוק הנוגעות לביטול השינויים במערכת המשפט, ובהן הצעת החוק העוסקת בייעוץ המשפטי והצעות לביטול השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים.

במכתב קודם, מיום חמישי האחרון, הודיע קריב לאפיק כי אין בכוונתו לנהל בעצמו את הדיונים בהצעת החוק הנוגעת לייעוץ המשפטי, וזאת כדי "למנוע כל מראית עין ולזות שפתיים".

ברקע הדברים עומדת חקירה נגד ח"כ קריב בחשד להדלפת פרוטוקול מסווג מדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. ההכרעה בעניינו מצויה בידי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ומכאן החשש לניגוד עניינים בעיסוקו בהצעת החוק הנוגעת למערך הייעוץ המשפטי.

אלא שאפיק הבהירה בתשובתה כי לנוכח הסמכויות הרחבות המוקנות ליושב ראש ועדה, אין די בהימנעות מניהול הדיונים בפועל, ויש להעביר את הצעת החוק לוועדה אחרת.

במכתבה הזכירה אפיק את כללי האתיקה של חברי הכנסת ואת החלטת ועדת האתיקה, שלפיה כאשר חבר כנסת הוא צד להליך משפטי מול גוף מסוים, קמה חזקה של ניגוד עניינים ביחס לאותו גוף.

לדבריה, החשש נובע מהאפשרות שחבר הכנסת ישתמש בסמכויותיו הפרלמנטריות כמנוף לחץ על הגוף שמולו הוא מנהל הליך משפטי, או שייווצר לכל הפחות מראית עין של התנהלות כזו.

"לאור הסמכויות הרחבות הנתונות ליושב ראש ועדה והחלטת ועדת האתיקה האמורה, לעמדתי, יש להעביר את הצעת החוק לוועדה מיוחדת אחרת, שאינה בראשותך", כתבה אפיק לקריב.

היא הוסיפה כי העברת הדיון לוועדה אחרת "תצמצם אף יותר את החשש ממנוף הלחץ האמור ואת מראית העין לפסול כלשהו בהליך לקידומה".

עם זאת, אפיק הבהירה כי קריב לא יהיה מנוע מלהשתתף בדיונים עצמם או להצביע על הצעת החוק. "אתה תהיה רשאי להשתתף בדיוני הוועדה המיוחדת שתדון בהצעת החוק ולהצביע עליה, בכפוף לחובת גילוי נאות", ציינה.

בעקבות חוות הדעת הודיע קריב כי יפעל בהתאם להמלצת היועצת המשפטית לכנסת ויעביר את הטיפול בהצעת החוק לוועדה אחרת.