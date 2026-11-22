עימות ברשתות החברתיות בין יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לחבר הכנסת אחמד טיבי, בעקבות קריאתו של נתניהו להסיר את הכיתוב בערבית משלטים וממסמכים רשמיים בישראל.

נתניהו הבן פרסם פוסט שבו טען כי אין הצדקה להמשך השימוש בערבית בשילוט הרשמי במדינה, לנוכח מעמדה של העברית כשפה הרשמית היחידה בישראל.

"הגיע הזמן לבטל את הכיתוב בערבית בכל השלטים והמסמכים הרשמיים בארץ. ישראל לא מדינה דו לאומית", כתב נתניהו.

הוא הוסיף: "ערבית היא שפה רשמית ויחידה ב-22 מדינות, עברית שפה רשמית רק במדינה אחת, אין שום סיבה שערבית תקבל פה מעמד רשמי".

בהמשך התייחס נתניהו גם לאזרחי ישראל הערבים וכתב: "אם 'ערביי ישראל' מספיק 'ישראלים' בשביל קצבאות ילדים וביטוח לאומי, הם יכולים להיות מספיק ישראלים בשביל לקרוא עברית בסיסית".

חבר הכנסת אחמד טיבי הגיב לדברים במתקפה אישית נגד נתניהו, תוך שהוא קושר בין דבריו לבין אביו, ראש הממשלה.

"יאיר נתניהו, הערבית היא שפת אם. הגזענות שלך היא כנראה שפת אב", כתב טיבי. הוא הוסיף: "השפה הערבית תישאר ואבא שלך ייעלם מחיינו הפוליטיים, בקרוב. וגם אתה".