הדר מילר בשיחה עם האלוף במיל' עוזי דיין

האלוף במיל' עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המועצה לביטחון לאומי, משוכנע כי מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מערכה עולמית החורגת הרבה מעבר לגבולותיה.

בריאיון להדר מילר באולפן ערוץ 7 הוא מנתח את הכשלים שהובילו למחדל השבעה באוקטובר, מתריע מפני הפגיעה בלכידות הלאומית ומשתף בסיפור חייו, מילדותו במושב היוגב ועד להחלטתו לשמור שבת וללמוד את הדף היומי.

דיין, שלחם במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים, מסביר כי ההבדל בין המלחמות שבהן השתתף למערכה הנוכחית נעוץ בראש ובראשונה באופיו של האויב. בעוד שבעבר התמודדה ישראל עם צבאות סדירים שניתן היה להכריע בשדה הקרב, כיום היא נדרשת להתמודד עם ארגוני טרור ומדינות במציאות צבאית, מדינית ומשפטית מורכבת בהרבה.

כשנשאל אם אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת עולם שלישית, השיב דיין ללא היסוס: "ודאי, ודאי, כן, מזמן".

לדבריו, מדינות אירופה ניסו במשך שנים להתנער מההתמודדות עם הטרור, בעוד ישראל נאלצת להילחם מתוך הכרח קיומי. הוא מדגיש כי האיום אינו נוגע לישראל בלבד, וכי גם באירופה מתחילים להבין את משמעותו.

לצד האתגרים הביטחוניים, דיין מביע הערכה עמוקה לדור הלוחמים הנוכחי ולנכונות ההקרבה של הציבור הישראלי. לדבריו, הלוחמים היום מייצגים את החברה הישראלית בצורה רחבה הרבה יותר מכפי שהיה בעבר.

"מלחמה מנצחים כשלוחצים על ההדק, לא על האנטר", הוא אומר. דיין מדגיש כי לצד חשיבותם של המודיעין, הסייבר והאמצעים הטכנולוגיים, יש להעמיד את הלוחמים והלוחמות במרכז ולהפוך את הניצחון לתכלית המלחמה בכל שלב ובכל זירה.

דיין חושף כי כבר בשנת 2012 קרא במסגרת דיון פנימי לחסל את חמאס. לדבריו, אחד הגורמים שמנעו פעולה נגד ארגון הטרור היה החשש של הדרג המדיני והצבאי מפני המחיר הכבד שתגבה מערכה ברצועת עזה ומפני תגובת הציבור הישראלי למספר הנופלים.

אולם לשיטתו, הכשל המרכזי שהוביל לאסון השבעה באוקטובר לא היה רק הקונספציה המודיעינית, אלא בראש ובראשונה היעדר מוכנות מבצעית.

"אתה צריך להתכונן לא לפי הכוונות של האויב, אלא לפי היכולות של האויב. זה יותר קשה, אבל זה מה שצריך לעשות", הוא קובע.

דיין חוזר למלחמת יום הכיפורים, שתפסה אותו בעת שהותו בז'נבה. עם פרוץ המלחמה שב לישראל והצטרף ללחימה. הוא השתתף בקרבות בתעלת סואץ, בסוריה ובחרמון, ומספר כי לאורך כל המלחמה לא נהרג אף אחד מחייליו.

במהלך שירותו הצבאי נפצע דיין שלוש פעמים. אחת מהן הייתה במהלך המבצע לשחרור בני הערובה בבית הילדים במשגב עם, בעת שכיהן כמפקד סיירת מטכ"ל. למרות פציעתו, המשיך להשתתף בפעולה.

לאחר עשרות שנים של שירות ביטחוני וציבורי, דיין מזהה דווקא בחוסר הלכידות הפנימית את חולשתה העיקרית של מדינת ישראל. "ממשלת אחדות לאומית לדעתי זה ממש צו השעה", הוא אומר ומונה שלוש סיבות לכך: הצורך בניצחון בכל זירות הלחימה, המאבק על זהותה היהודית של המדינה וההתמודדות עם האנטישמיות בעולם.

בחלקו האישי של הריאיון חוזר דיין לילדותו במושב היוגב. אביו, זוריק דיין, נהרג במלחמת העצמאות. שנתיים לאחר מכן נישאה אמו למשה רבינוביץ', שגידל אותו. "הייתה לי הפריבילגיה העצובה שהיו לי שני אבות", הוא מספר. בבית שבו גדל נשמר זכרו של אביו שנפל לצד נוכחותו של האב שגידל אותו.

ילדותו במושב, שבו חיו 90 משפחות שהגיעו מ-26 מדינות, עיצבה את תפיסת עולמו ואת יחסו להתיישבות, לעבודת האדמה ולקיבוץ הגלויות. כבר בגיל שבע היה אחראי לטיפול בבעלי חיים, ובמקביל בילה שעות בקריאת ספרים בספריית המושב.

אף שבמקום שבו גדל לא היה בתחילה בית כנסת, כבר בנעוריו הבין דיין כי משהו חסר בעיצוב זהותו היהודית. לימודי התנ"ך וההיכרות עם הארץ חיזקו בו את תחושת השייכות, שהתעצמה בעקבות מלחמת ששת הימים.

הוא נזכר כיצד בתום המלחמה, כאשר ניתנה לחיילים חופשה בת 12 שעות כדי לשוב לבתיהם, איש מחברי הצוות שלו לא נסע הביתה. במקום זאת, בחרו כולם לנסוע יחד לירושלים.

מאז נישואיו לרעייתו תמר שומר דיין מצוות ומקפיד על שמירת השבת. לפני כשש שנים החל גם ללמוד את הדף היומי, לימוד שלדבריו פתח בפניו עולם שלא הכיר.

דיין מותח ביקורת גם על מערכת החינוך בישראל, שלדבריו אינה עוסקת במידה מספקת בשאלות הזהות והשייכות של הדור הצעיר. הוא קורא להוציא את התלמידים מכיתות הלימוד, להכיר להם את הארץ ובאמצעותה גם את העם שאליו הם משתייכים.

החיבור בין הזהות היהודית, האחריות החברתית והביטחון הלאומי מלווה אותו גם כיום בפעילותו הציבורית כיו"ר חוגי הסיירות. "הדגל החברתי צריך להיות מונף לאותו גובה של הדגל הביטחוני", הוא אומר ומדגיש כי לעשייה החברתית אין משמעות מלאה ללא חיבור לזהות הלאומית.