השחקן אביב אלוש פרסם היום (שני) סטורי בחשבון האינסטגרם שלו, שבו קרא לגרש מישראל את 19 חברי הכנסת הערבים ולשלול מהם אזרחות וזכויות. בדבריו יצא גם נגד האפשרות להקים ממשלה בהשתתפותם.

"לגרש את כל ה-19 מהארץ!", כתב אלוש והוסיף: "בטח שלא לתת להם אזרחות וזכויות ובטח שלא לנרמל אותם ובטח ובטח שלא לתת להם להיכנס לכנסת ובטח ובטח ובטח שלא להקים איתם ממשלה ולישון עם האויב".

זו אינה הפעם הראשונה שבה אלוש מפרסם התבטאויות חריפות נגד חברי הכנסת הערבים. מוקדם יותר החודש תקף את חבר הכנסת איימן עודה בעקבות דברים שאמר בפודקאסט שצולם בשטחי הרשות הפלשתינית.

במהלך הפודקאסט הצהיר עודה כי "סיום הכיבוש הוא עניין של זמן". אלוש שיתף קטע מדבריו וטען כי הם חושפים את עמדותיהם של חברי הכנסת הערבים.

"מילא הם היו אומרים את זה בדלתיים סגורות - אבל הם אומרים לנו את זה בפנים", כתב אז. "לא צריכים להיות ראש שב"כ או מומחה למזרח התיכון, צריך פשוט לפקוח את העיניים ואת האוזניים ולהבין שכל החבורה הזאת הם תומכי טרור בגלוי".

בהמשך אותו פרסום קרא אלוש להרחיק את חברי הכנסת שאליהם התייחס מהמערכת הפוליטית, ואף להעמידם לדין או לגרשם מהמדינה.

"במצב מתוקן הם צריכים להיות מגורשים מפה או בכלא - בטח לא לשבת בכנסת ישראל ולקבל משכורת מהכסף שלנו", כתב.