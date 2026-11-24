הרשויות בארצות הברית חוקרות חשד שלפיו איראן עומדת מאחורי סדרת מתקפות סייבר נגד כלי שיט מסחריים המובילים מטעני אנרגיה ברחבי העולם, על רקע החשש כי טהרן מנסה להרחיב את העימות עם וושינגטון אל מעבר לגבולות המזרח התיכון. כך דיווח הלילה (שלישי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי גורמים אמריקניים ואנשים המעורים בחקירה, עד 50 כלי שיט המובילים נפט, גז, כימיקלים ומטענים מסוכנים אחרים היו ככל הנראה יעד למתקפות. בחלק מכלי השיט התקבלו גם איומים בדבר הטמנת פצצות.

איראן נחשבת לחשודה המרכזית בחקירה, אך נבדקת גם אפשרות למעורבות רוסית. גורם בממשל טראמפ הדגיש כי בשלב זה טרם נמצאו ראיות המבססות את אחריותה של טהרן למתקפות.

לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", משמר החופים האמריקני שיגר בשבועות האחרונים צוותי אבטחת סייבר לסייע לפחות לארבעה כלי שיט שנפגעו והתקרבו לנמלים בארצות הברית. כלי שיט נוספים שהיו יעד למתקפות פעלו בקרבת אירופה ואסיה.

ברשויות האמריקניות חוששים כי המתקפות עלולות לשבש את תנועת הספנות הבינלאומית, להרתיע ספקי אנרגיה ואף לגרום לתקריות ימיות חמורות.

בחלק מכלי השיט התקבלו הודעות מאיימות שכללו האשמות בדבר תמיכה בארצות הברית, ואילו באחרים התקבלו אזהרות בשפה הפרסית שלא להוביל מוצרים אמריקניים.

העיתון ציין כי כבר בספטמבר פרסמו הרשויות הפדרליות התרעת סייבר מפני פעילות בחסות מדינה המכוונת נגד מערכות טכנולוגיות המשמשות חברות ספנות.

משמר החופים האמריקני סירב להתייחס לתקריות ספציפיות, אך קרא לחברות הספנות לדווח על כל חשד לפריצה למערכות המחשוב שלהן.

החקירה מתנהלת בשעה שאיראן ממשיכה לתקוף כלי שיט במצר הורמוז, ובכירי המודיעין האמריקני מזהירים מפני איומים גוברים על אזרחי ארצות הברית בשטחה ומחוצה לה.

ראש המודיעין הלאומי האמריקני, ג'יי קלייטון, אמר לאחרונה בדיון בוועדה בקונגרס כי האיומים מצד איראן "גברו במידה ניכרת".