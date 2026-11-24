יגל אושרי - זמר של שיר אחד (Prod. By Or Friedman)

הזמר והיוצר יגל אושרי מוציא שיר חדש בשם "זמר של שיר אחד", שבו הוא מתייחס לראשונה באופן ישיר לביקורת ולציפיות שליוו אותו בעקבות הצלחת להיטו "לצאת מדיכאון", שהפך לאחד השירים המזוהים עם תקופת המלחמה.

השיר החדש עוסק במחיר האישי והמקצועי של הצלחה גדולה, ובקושי להתמודד עם השאלה שחוזרת שוב ושוב בתעשיית המוזיקה: האם יצליח לשחזר את הלהיט שהביא לו את הפריצה?

את השיר מלווה קליפ המתרחש בחדר חקירות, שבו משתתף לצד אושרי איש התקשורת אבי שושן. במהלך הקליפ מוצגות לאושרי שאלות נוקבות על הקריירה שלו, על השירים שהוציא מאז הפריצה ועל הבחירות שעשה בחייו האישיים.

במילות השיר מביא אושרי את הביקורת שהופנתה כלפיו, בין היתר על כך שלא הצליח, לכאורה, לשחזר את ההצלחה של "לצאת מדיכאון".

השאלות בשיר נוגעות גם לשילוב בין הקריירה לחיים האישיים, להצעת הנישואין שלו ולחשיפה של בני משפחתו, לצד טענות על ניסיונות לייצר להיט נוסף.

בהמשך השיר משיב אושרי למבקריו ומתייחס להופעות שקיים בפני חיילים במהלך המלחמה, לשיחות עם ילדים שחוו חרם ולדרך שעבר מהופעות קטנות ועד לבמות גדולות, בהן אצטדיון בלומפילד.

לצד הביקורת, השיר מבטא גם את רצונו להמשיך ליצור ולהצליח, למרות הקשיים והאכזבות שחווה בדרך.

יגל אושרי – לצאת מדיכאון (prod.By offir.cohen)

עם יציאת השיר פרסם אושרי דברים אישיים שבהם התייחס לתקופה שעברה עליו ולתגובות שקיבל לאורך הדרך.

"אני רוצה להתחיל בתודה. תודה על השיעור הענק שעברתי בשנים האחרונות. תודה למפיקים שלא רצו לעבוד איתי, תודה לכל מי ששם לי מקלות בגלגלים, תודה רבה לכל מי שהספיד", כתב.

לדבריו, הוא בוחר להתייחס גם לחוויות הקשות כחלק מהדרך שעבר: "אני באמונה שלמה שהכל לטובה. גם אם הדרך קשה וארוכה, הניצחון הרבה יותר מתוק".

אושרי סיפר כי לאורך השנים נשאל לא פעם מדוע הוא ממעט להוציא שירים והאם הפך לזמר שמזוהה עם להיט אחד בלבד. "שמעתי הרבה דברים עליי בשנים האחרונות: לאן נעלמת? למה אתה לא מוציא שירים כבר? תגיד איך זה מרגיש להיות זמר של שיר אחד?", שיתף.

בהמשך הבהיר כי מבחינתו הצלחת השיר הקודם היא סיבה להוקרת תודה ולא לתסכול. "האמת? אני מברך על הכל. צריך להגיד תודה על מה שיש לא? אני אבכה על משהו שנתן נחמה למדינה שלמה?", כתב.

אושרי הודה כי התלבט אם לפרסם את השיר החדש בשל אופיו האישי: "היו לי המון התלבטויות על השיר הזה והנה אנחנו כאן עם השיר החשוף ביותר שלי".

את דבריו חתם בתודה למי שליוו אותו לאורך השנים: "תודה ענקית לכל מי שהיה איתי לאורך כל הדרך, כלום לא מובן מאליו!".