מערך הסייבר הלאומי פרסם היום (שלישי) אזהרה לציבור בעקבות גל נרחב של הודעות המתחזות לרשות המסים ולמשטרת ישראל.

ההודעות, המופצות בימים האחרונים באמצעות וואטסאפ ומסרונים, נועדו לגנוב פרטי אשראי ומידע אישי, ובחלק מהמקרים אף לאפשר לתוקפים להשתלט מרחוק על מכשירי טלפון ניידים.

במערך הסייבר מדווחים כי התקבלו פניות רבות בנוגע לשני סוגים של הודעות התחזות, המנצלות את שמותיהן של רשויות המדינה כדי לגרום לאזרחים ללחוץ על קישורים זדוניים.

אחד מסוגי ההונאה מופץ באמצעות הודעות וואטסאפ הנשלחות ממספרי טלפון מחו"ל. ההודעות מתחזות לרשות המסים, כוללות את שמו של הנמען ומבטיחות לו החזר כספי שמגיע לו לכאורה.

כדי לקבל את ההחזר, מתבקש הנמען להוריד אפליקציה למכשיר האנדרואיד שלו. אלא שלפי בדיקת מערך הסייבר, מדובר באפליקציה זדונית שעלולה לאפשר לתוקפים גישה נרחבת למכשיר.

לאחר התקנת האפליקציה ומתן הרשאות, עלולים התוקפים לקבל גישה להודעות האישיות, לקודי אימות ולמצלמת המכשיר, ואף להשיג יכולת שליטה מרחוק בטלפון.

סוג ההונאה השני מתבצע באמצעות מסרונים המתחזים להודעות רשמיות של משטרת ישראל. בהודעות נדרשים הנמענים לשלם דוח תנועה, תוך אזהרה כי עיכוב בתשלום יוביל להטלת קנסות נוספים. המסרונים כוללים קישור לאתר המתחזה לאתר תשלומים רשמי, אך מטרתו היא לגנוב את פרטי התשלום של מי שנכנס אליו.

במערך הסייבר הלאומי מסבירים כי הם פועלים לאיתור הקישורים הזדוניים ולהסרתם, וקוראים לציבור לגלות ערנות ולדווח על הודעות חשודות.

לצד האזהרה פרסם המערך שורת המלצות להתגוננות: אין ללחוץ על קישורים המופיעים בהודעות, גם כאשר הן נראות כאילו נשלחו מגוף ממשלתי רשמי. יש לבדוק דרישות תשלום באמצעות כניסה עצמאית לאתר הרשמי של הגוף הרלוונטי. אין למסור פרטים אישיים, פרטי אשראי או קודי אימות בעקבות הודעה שהתקבלה.

יש להוריד אפליקציות רק מחנויות האפליקציות הרשמיות, ולא באמצעות קישורים שנשלחו בהודעות. קישור חשוד ניתן להעתיק מבלי לפתוח אותו ולבדוק באמצעות שירות "קליק צ'ק" בפורטל הסייבר הלאומי.

במערך מדגישים כי דיווח על קישורים חשודים באמצעות הפורטל מסייע באיתור אתרים זדוניים ובפעולות להסרתם.

מה עושים אם כבר לחצתם? מי שהתקין את האפליקציה הזדונית מתבקש לפנות לקבלת סיוע, בשל החשש שהתוקפים כבר קיבלו גישה למידע או להרשאות במכשיר.

מי שמסר פרטי אשראי בעקבות אחת ההודעות מתבקש לפנות באופן מיידי לחברת האשראי או לבנק, כדי לצמצם את הסיכון לשימוש לרעה בפרטיו.