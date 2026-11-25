ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש (שלישי) עם ג'ארד קושנר על המאמצים ההומניטריים ברצועת עזה, על רקע הלחץ הגובר מצד בכירים במועצת השלום לקדם את תוכניות השיקום ברצועה. כך דיווחה סוכנות הידיעות JNS.

בכיר ישראלי תיאר בפני סוכנות הידיעות את השיחה כ"שיחה עניינית", שבמהלכה השניים "דנו בסיוע הומניטרי לעזה ובהיערכות לחורף".

לדברי הבכיר, נתניהו וקושנר "הסכימו שהצדדים ימשיכו לפעול יחד לקידום הנושאים הללו".

קושנר, חתנו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נמנה עם מייסדי מועצת השלום שבראשה עומד הנשיא ומכהן כחבר בוועד המנהל שלה לענייני עזה.

השיחה התקיימה יממה לאחר שקושנר העניק ריאיון למגזין "ניו יורק", שבו הזהיר כי ישראל ניצבת בצומת דרכים בכל הנוגע לעתידה המדיני ולמעמדה בזירה הבינלאומית.

לדבריו, ישראל "יכולה לצמוח מתוך הטרגדיה של 7 באוקטובר, להיות בטוחה הרבה יותר ומשולבת הרבה יותר בעולם, או להמשיך במסלול הנוכחי, שמשמעותו התקדמות לעבר מעמד של מדינה מנודה בעולם".

בהתייחסו למאמצי הממשל האמריקני להביא לסיום הלחימה ברצועת עזה ולהשבת כלל החטופים, סיפר קושנר על הספקנות שהביע נתניהו באשר לסיכויי הצלחת המהלך. "זה היה מבצע מטורף. ביבי לא חשב שנוכל לעשות את זה", אמר.

קושנר טען כי בפני ישראל עומדת כעת הזדמנות לתרגם את הישגיה הצבאיים להישגים מדיניים וכלכליים.

"חמאס ועזה למעשה נהרסו, ולכן עכשיו יש להם הזדמנות להפוך את הניצחונות הצבאיים האלה לניצחונות מדיניים. אני חושב שאז באמת אפשר פשוט לגרום לכולם לעשות עסקים", אמר.

המגעים בין נתניהו לקושנר מתקיימים על רקע דיווחים על מתיחות בין ישראל למועצת השלום סביב יישום תוכניות השיקום של רצועת עזה.

ג'וש גרינבאום, יועץ בכיר למועצה, הזהיר לפני כמה ימים כי אם לא תחול התקדמות במאמצי השיקום, המועצה עלולה לוותר על תחומי אחריותה "ולהעביר את המפתחות" לאו"ם.

בריאיון ל-ynet האשים גרינבאום את ישראל באי-עמידה בהתחייבויותיה. לדבריו, המועצה הייתה "סבלנית מאוד מאוד במתן מרחב פעולה לישראל. אבל מתסכל אותנו שעכשיו, כשהבחירות הסתיימו, אף שטרם הוכרע הרכב הקואליציה; ישראל אינה מתקדמת במימוש התחייבויות שנתניהו כבר הבטיח לנשיא טראמפ".

מנגד, בכירים ישראלים הדגישו כי ישראל נותרה מחויבת לתוכנית 20 הסעיפים להפסקת האש ברצועת עזה, אך הבהירו כי פירוקו המלא של חמאס מנשקו הוא תנאי להתקדמות במאמצי השיקום.