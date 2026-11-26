ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו הקרוב של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, קרא לישראל למנף את עוצמתה הכלכלית והטכנולוגית לחיזוק קשריה הבינלאומיים, והגן על מאמצי הממשל האמריקני ליישום תוכנית השלום לרצועת עזה.

בריאיון להסכת "MD Meets" של מתיאס דופפנר, שפורסם הערב (רביעי), טען קושנר כי למרות העיכובים ביישום התוכנית, הושגה התקדמות משמעותית.

קושנר, שהיה מעורב במשא ומתן על הפסקת האש בין ישראל לחמאס בשנה שעברה ומכהן כחבר במועצת השלום של טראמפ, ציין כי חמאס הסכים לתוכנית לפירוקו מנשקו בתמורה לנסיגת כוחות ישראליים, אולם ההסדר טרם יצא לפועל.

"כעת עלינו לגרום לישראל לתת אמון בכך שאם נעשה זאת, הדבר ייעשה בשלבים, באופן שניתן לאמת. אני חושב שבנינו מנגנונים טובים מאוד כדי לאמת זאת ולהראות שהדבר נעשה במסגרת בינלאומית", אמר.

קושנר התייחס לקשיים בקבלת הסכמתה של ישראל למתווה הפירוק מנשק, ואמר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו "לא תמיד מקל על הדברים".

עם זאת, הוא הטיל את עיקר האחריות לכישלון המאמצים לאורך השנים להגיע להסדר בין ישראל לפלסטינים על ההנהגה הפלסטינית. לדבריו, "הבעיה של פתרון שתי המדינות הייתה למעשה הממשל הפלסטיני".

קושנר הזהיר כי זניחת תוכנית טראמפ עלולה להוביל להמשך שלטון חמאס ברצועת עזה או לחלופין להעברת השליטה בה לידי הרשות הפלסטינית בפיקוח האו"ם.

לעומת האפשרויות הללו, אמר קושנר, "גיבשנו תוכנית שיכולה להביא לפירוז עזה ולתת לישראל הזדמנות לחיות יחד בשלום".

הוא עמד גם על ההזדמנויות הכלכליות הטמונות, לדבריו, בפירוז הרצועה ובהקמת ממשל חדש.

"אם נצליח להוציא את הנשק מעזה, ואז נוכל להקים שם ממשל חדש ולקבוע כללים וחוקים חדשים שבאמת ימשכו הון ויאפשרו חופש, זה ייתן לתושבים הזדמנות. כלומר, בואו ניתן לתושבים לממש את הפוטנציאל שלהם", אמר.

בהתייחסו למעמדה הבינלאומי של ישראל, קרא קושנר להעמיק את שיתופי הפעולה עם מדינות אחרות באמצעות ניצול יתרונותיה בתחומי הכלכלה והטכנולוגיה.

"הם צריכים לצאת מהלך המחשבה המתמיד של ימי מלחמה. ואני חושב שהם צריכים להתמקד בדיפלומטיה כלכלית. רואים את הסעודים או את האמירתים: הם באים לוושינגטון, מביאים איתם 100 אנשי עסקים וחותמים על עסקאות. אני חושב שלישראל יש כלכלה חזקה כל כך וטכנולוגיות מדהימות. אנחנו צריכים להתחיל להבין מה היתרון בשותפות עם ישראל", אמר.

כדוגמה לפוטנציאל הטמון בשיתוף פעולה כלכלי אזורי, הצביע קושנר על היחסים בין ישראל למצרים.

"איך אפשר - קחו למשל את היחסים עם מצרים. אם נצליח לפתור את הסוגיה של עזה, בואו נקים יחד מרכזי נתונים ותשתיות אנרגיה בסיני", הוסיף.

הריאיון פורסם יומיים לאחר שקושנר הזהיר בריאיון למגזין "ניו יורק" כי ישראל ניצבת בצומת דרכים בכל הנוגע לעתידה המדיני ולמעמדה בעולם.

לדבריו, ישראל "יכולה לצמוח מתוך הטרגדיה של 7 באוקטובר, להיות בטוחה הרבה יותר ומשולבת הרבה יותר בעולם, או להמשיך במסלול הנוכחי, שמוביל למעמד של מדינה מנודה בעולם".

אתמול (שלישי), יממה לאחר פרסום הריאיון למגזין, שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם קושנר.

בכיר ישראלי תיאר בפני סוכנות הידיעות JNS את השיחה כ"שיחה עניינית", שבמהלכה השניים "דנו בסיוע הומניטרי לעזה ובהיערכות לחורף".

לדברי הבכיר, נתניהו וקושנר "הסכימו שהצדדים ימשיכו לפעול יחד לקידום הנושאים הללו".