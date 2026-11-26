שליח נשיא ארצות הברית, ג'ארד קושנר, דחק בראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך שיחת הטלפון ביניהם ביום שלישי להוציא לפועל שורת צעדים שסוכמו בעבר במסגרת תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ לרצועת עזה. כך דיווח אתר אקסיוס מפי שלושה מקורות המעורים בפרטי השיחה.

על אף התסכול הגובר בממשל טראמפ ובמועצת השלום מהעיכובים ביישום התוכנית, שניים מהמקורות תיארו את השיחה כ"חיובית ובונה". לדבריהם, נתניהו שב והביע את מחויבותו לקידום התוכנית.

על פי הדיווח, טראמפ קיבל לפני כשבועיים התחייבויות מנתניהו בנוגע ליישום ההסכם, אולם הצעדים שעליהם סוכם טרם אושרו.

נתניהו הצביע בשיחה על המגבלות המוטלות עליו כראש ממשלת מעבר. כמו כן, הוא הביע ספק באשר לנכונותו של חמאס להתפרק מנשקו וטען כי ארגון הטרור פועל לשיקום יכולותיו הצבאיות.

מקור המעורה ישירות בפרטי השיחה אמר לאקסיוס: "ביבי טען שהוא לא יכול לעשות דברים קטנים בעזה שכבר הסכים להם מפני שהוא ראש ממשלת מעבר, אבל באותה נשימה טען שאין לו שום בעיה לצאת למלחמה עם איראן. זה לא היה טיעון רציני".

בין הצעדים שהממשל האמריקני מבקש מישראל לאשר נמנים פריסת כוח ייצוב בינלאומי ברצועה, הכשרתם במצרים של 4,000 מגויסים למשטרה הפלסטינית שעברו הליכי סינון, קידום מיזמי תשתיות הומניטריות והקמת מתחמי מגורים זמניים. כמו כן, הממשל מבקש לקדם הקמת ממשל טכנוקרטי פלסטיני בחלק מדרום הרצועה.

לפי אקסיוס, בבית הלבן מעריכים כי הלחץ המדיני שהפעיל הממשל, לצד תוצאות בחירות אמצע הכהונה בארצות הברית, עשויים היו להגביר את נכונותה של ישראל להתקדם ביישום ההסכם. עם זאת, אחד המקורות ציין כי טרם ברור אם נתניהו יממש בפועל את התחייבויותיו.

השיחה בין נתניהו לקושנר התקיימה יממה לאחר שהאחרון הזהיר בריאיון למגזין "ניו יורק" כי ישראל ניצבת בצומת דרכים בכל הנוגע לעתידה המדיני ולמעמדה הבינלאומי.

"ישראל יכולה לקום מתוך הטרגדיה של 7 באוקטובר, להיות בטוחה הרבה יותר ומשולבת הרבה יותר בעולם, או שהיא יכולה להמשיך במסלול הנוכחי, שמוביל למעמד של מדינה מנודה בעולם", אמר קושנר.

בריאיון להסכת "MD Meets" של מתיאס דופפנר, שפורסם אתמול (רביעי), קרא קושנר לישראל למנף את עוצמתה הכלכלית והטכנולוגית לחיזוק קשריה הבינלאומיים.

"הם צריכים לצאת מתפיסת המלחמה המתמדת. ואני חושב שהם צריכים להתמקד בדיפלומטיה כלכלית. אתם רואים את הסעודים או את האמירתים, הם באים לוושינגטון, מביאים 100 אנשי עסקים, חותמים על עסקאות. אני חושב שלישראל יש כלכלה חזקה כל כך, טכנולוגיות מדהימות. אנחנו צריכים להתחיל להבין מה התועלת בשותפות עם ישראל", אמר.