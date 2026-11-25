מאי גוטמן, פעילת הסברה ישראלית-אוסטרלית, התעמתה עם הבלוגר ומכחיש השואה מיירון גיינס באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס (UCLA), בעקבות טענותיו המערערות על העובדה ההיסטורית כי שישה מיליון יהודים נרצחו בשואה.

העימות החל כשגוטמן ביקשה מגיינס להסביר את התבטאויותיו הפומביות בנוגע למספר היהודים שנרצחו בשואה. לאחר שנודע לו כי גוטמן יהודייה, שלף גיינס עותק מספרו של אדולף היטלר, "מיין קאמפף", והציג אותו בפניה.

"אתה מרגיש אמיץ? אתה מרגיש שהפגנת אומץ בזה שעשית את זה עכשיו? מה הקשר בין זה לבין השאלה שהעליתי עכשיו?", הגיבה גוטמן.

גיינס טען כי אינו מכחיש את עצם התרחשותה של השואה, אך המשיך להטיל ספק בהיקף ההשמדה השיטתית של יהודי אירופה בידי הנאצים, המתועדת היטב במחקר ההיסטורי.

"אני לא אומר שזה לא קרה, ובכך הצגת את עמדתי באופן מסולף. מה שאני אומר הוא שהעובדות סביב זה לא התרחשו כפי שאנשים ניסו לטעון שהן התרחשו", טען.

גוטמן השיבה לו בציניות: "אה, אז זה מופרך לדעת מיירון גיינס, ולכן זה לא קרה. באמת. אז אתה הסמכות הבלעדית באשר למה שקרה לאוכלוסייה היהודית בשנות השלושים והארבעים".

כאשר ציינה גוטמן כי העם היהודי טרם התאושש מהשואה, השיב גיינס בזלזול: "רק מתקרבנים".

במהלך חילופי הדברים פנה גיינס שוב ושוב לגוטמן בכינוי "יהודייה", תוך שהוא ממשיך לערער על העובדות ההיסטוריות הנוגעות למחנות ההשמדה הנאציים.

גוטמן מתחה ביקורת גם על מתן במה לגיינס באוניברסיטה. "איך UCLA נותנת לך במה? זה אמור להיות מוסד שמעודד חשיבה ביקורתית על המציאות, ולא תומך במפיצי תאוריות קונספירציה מופרכות שבאים להפיץ את השטויות שלהם על מה שקרה בפועל", אמרה.

כשגיינס המשיך להשמיע את טענותיו, דרשה ממנו גוטמן להציג ראיות שיבססו אותן. "לדעתך. כן, שמענו. הלאה. בסדר. מה הראיות? איפה הראיות? איפה הראיות?", שאלה.

בהמשך העימות הטיח גיינס בגוטמן אמירות אנטישמיות מפורשות, ובהן: "בגלל זה אף אחד לא אוהב יהודים".

לקראת סיום חילופי הדברים השמיע גיינס אמירה נוספת ששילבה לעג לקורבנות השואה ועלבון סקסיסטי כלפי גוטמן: "בכל אופן, אני יודע שאת לא אוהבת תנורים, אבל את צריכה להיות ליד אחד כזה במטבח כלשהו".