פרקליטות המדינה הודיעה לחברת הכנסת לשעבר עאידה תומא סולימאן כי היא שוקלת להעמידה לדין בעקבות מעורבותה בתאונת דרכים שאירעה במאי 2025 בעכו, שבה נפצעו שלושה בני אדם.

על פי הודעת הפרקליטות, העבירות המיוחסות לה הן נהיגה בקלות ראש, אי ציות לרמזור אדום וגרימת נזק לאדם ולרכוש. ההחלטה הסופית על הגשת כתב אישום תתקבל לאחר שימוע.

לפי החשד, תומא סולימאן נהגה ברכבה בצומת עכו מזרח ונכנסה אליו כאשר הרמזור בכיוון נסיעתה הראה אור אדום.

באותו זמן נכנס לצומת רכב אחר באור ירוק והתנגש ברכבה. בעקבות עוצמת הפגיעה התהפך רכבה של תומא סולימאן, נזק נגרם לשני כלי הרכב ושלושה בני אדם, ובהם חברת הכנסת לשעבר, נפצעו ופונו לקבלת טיפול רפואי.

בעקבות התאונה אישרה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לחקור את תומא סולימאן באזהרה. בחקירתה טענה כי למיטב זיכרונה חצתה את הצומת באור ירוק, אך לא התחייבה לכך באופן חד-משמעי.

לפי דיווח ב-i24NEWS, גורם המעורה בפרטי החקירה טען כי גרסתה "לא מחזיקה מים". עוד דווח כי מספר עדי ראייה מסרו עדויות התומכות בחשד שנכנסה לצומת באור אדום.

בתגובה לחשדות מסרה תומא סולימאן: "עברתי תאונת דרכים שבעקבותיה הובהלתי למיון. כפי שמסרתי את גרסתי במשטרה, אני זוכרת שעברתי באור ירוק".

עוד הוסיפה: "נמתין לתוצאות החקירה על בסיס ראיות אובייקטיביות. מה שחשוב זה שהנוסעים ברכב יצאו בשלום".