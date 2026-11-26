יוחאי בדלוב בריאיון לערוץ 7

יוחאי בדלוב זוכר היטב את הרגע שבו הבין שהוא עומד למות. הוא שכב פצוע על רצפת מבנה ברצועת עזה, לאחר שספג מספר קליעים, ושמע את חבריו צועקים: "בדלוב מת, בדלוב מת".

ברגעים האחרונים לפני שאיבד את הכרתו הספיק לומר "שמע ישראל" ולקבל על עצמו התחייבות כלפי הקדוש ברוך הוא: אם יישאר בחיים, ייתן את כל מה שיש לו לצדקה.

שנתיים וחצי לאחר שנפצע אנושות, ב-28 ביוני 2024, במהלך הלחימה ברצועת עזה, בדלוב חזר לבית המדרש של ישיבת ירוחם. הוא לומד תורה, מעביר הרצאות, לומד חינוך וחולם להיות מורה ולהקים משפחה. הדרך בחזרה אל הישיבה שממנה יצא למלחמה עברה דרך חודשים ארוכים של אשפוז, שיקום מפרך והתמודדות עם שיתוק מהצוואר ומטה.

בפודקאסט מיוחד של ערוץ 7, במסגרת מיזם "צועדים ומצדיעים" של גבעת התחמושת ומשרד המורשת, לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ז, מספר בדלוב על רגעי הפציעה, על הניסים שלדבריו הצילו את חייו, על האמונה שהתחזקה ועל השאיפות שמלוות אותו היום.

"ברוך השם, שלומי טוב, טוב מאוד, שבח לאל", הוא אומר בפתח השיחה. "אני חזרתי לישיבה לפני איזה חודש, לומד תורה. לישיבה שממנה יצאתי לצבא, ממנה יצאתי לקרב. חזרתי אליה אחרי שנתיים וחצי של שיקום מאוד מאוד אינטנסיבי. הרגשה מטורפת".

בדלוב יצא למלחמה כתלמיד ישיבת ירוחם, ששילמה מחיר כבד במלחמת חרבות ברזל. עשרה מתלמידיה נפלו בקרבות, ורבים נוספים נפצעו. "אנחנו בישיבה מתחנכים על ערכים של תורה, ערכים של שליחות, של נתינה", הוא מספר. בין חבריו לנשק שנהרגו בשכונת שג'אעיה היו גם מפקד הגדוד ומפקד הפלוגה שלו. כחצי שנה לאחר נפילתם שב להילחם באותה שכונה, שם נפצע אנושות.

את רגעי הפציעה הוא זוכר היטב. לאחר שאמר "שמע ישראל" וקיבל על עצמו את ההתחייבות לצדקה, איבד את הכרתו. מרגע זה, לדבריו, החל רצף של אירועים יוצאי דופן שהותירו אותו בחיים. הוא מונה לא פחות מ-18 ניסים גלויים שליוו אותו מרגע הפציעה ועד לייצוב מצבו בבית החולים.

בין היתר הוא מספר על הרופא שהצליח לזהות סימני חיים בגופו אף שלא הורגש דופק, ועל אחות שנקלעה במקרה לרכב שבו פונה והייתה שותפה למאמצים להצלת חייו. "אי אפשר שלא לספור אותם כניסים", הוא אומר.

כשהתעורר בבית החולים, השמחה על כך שנותר בחיים התחלפה בהבנת חומרת הפציעה. בדלוב היה משותק מהצוואר ומטה, ללא יכולת לנשום בכוחות עצמו, לדבר או לאכול. הכרתו הייתה צלולה לחלוטין, הוא שמע והבין את הנעשה סביבו, אך לא היה מסוגל לבצע אפילו את הפעולות הבסיסיות ביותר.

אחד הרגעים הקשים ביותר עבורו היה כאשר הרופאים ניסו לבדוק אם יוכל לשוב לדבר. "הרופא אומר לי: 'נו, תשמיע את הקול היפה שלך', ולא יוצא לי קול. אז אני שומע אותם מתלחששים: 'טוב, אולי הוא לא יצליח לדבר'. וזה היה לי מאוד מאוד קשה".

בדלוב מתאר את הפער בין המחשבה הצלולה לבין הגוף שלא אפשר לו לבטא אותה. "אני ער במאה אחוז, שומע במאה אחוז, מבין במאה אחוז. אני חד, אני פשוט לא יכול לזוז". כשהוא נשאל אם הרגיש כלוא בתוך גופו, הוא בוחר לתאר זאת אחרת: "זו תחושה של תלות, שאני לא מסוגל לעשות בעצמי דברים בסיסיים. הכי בסיסי זה להגיד לאנשים מה אני רוצה".

באותם ימים נאלץ לתקשר עם סביבתו באמצעות מצמוצי עיניים ותנועות שפתיים. בני שיחו היו מקריאים לו את אותיות האל"ף-בי"ת בזו אחר זו, והוא היה ממצמץ כשהגיעו לאות הרצויה. כך, אות אחר אות, הצליח להרכיב מילים ומשפטים. בדרך הזאת גם סיפר על ההתחייבות שקיבל על עצמו בשדה הקרב, רגע לפני שאיבד את הכרתו.

לאחר שמצבו הלבבי התייצב, הועבר בדלוב למחלקה נשימתית, שבה במשך כחודשיים למד מחדש לנשום בכוחות עצמו. בהדרגה הוא הצליח להאריך את פרקי הזמן שבהם נשם באופן עצמאי, עד שלא נזקק עוד לסיוע נשימתי. משם עבר למחלקה נוירולוגית, כשהוא כבר מסוגל לדבר ואינו נתון בסכנת חיים.

אלא שגם אז, פעולות פשוטות שאדם בריא מבצע מבלי להקדיש להן מחשבה היו עבורו אתגר עצום. כשהגיע למחלקה אמרו לו אנשי הצוות שאם יזדקק לעזרה, עליו ללחוץ על הפעמון. הוא השיב להם בהומור: "מה, עם הלשון אני אלחץ עליו?". בהמשך השיקום הצליח גם להגיע להישג הזה וללחוץ על הפעמון בכוחות עצמו.

כיום הוא עדיין זקוק לעזרה בפעולות רבות ונעזר במטפל ובאנשים שסביבו. דווקא בבית המדרש הוא מוצא מרחב שבו מגבלותיו הגופניות אינן מונעות ממנו לעשות את מה שהוא אוהב. "בבית המדרש, ללמוד אין לי בעיה, להעביר דפים אין לי בעיה. אז אני מרגיש כמו כל בן אדם אחר, כי לומדים בראש". כשהוא צריך להחליף ספר, הוא מבקש ממישהו שיעשה זאת עבורו.

לאורך השיחה בולטת האמונה העמוקה שמלווה אותו מאז הפציעה. בדלוב מספר כי למרות הקשיים העצומים, ההתמודדות עם מצבו לא ערערה את אמונתו אלא דווקא חיזקה אותה. מבחינתו, נקודת המוצא של כל יום בחייו היא אותו רגע שבו היה משוכנע שלא יישאר בחיים.

"אצלי האמונה מאוד התחזקה, כי אני מבחינתי הייתי אמור למות. ביקשתי מהקב"ה והוא ענה, הוא נענה לי. ההרגשה העמוקה שלי הייתה שהוא איתי, והוא עזר לי והוא הציל אותי. אז לא היו לי קשיים באמונה", הוא מספר ומוסיף: "אני יודע שהמצב שלי תמיד היה יותר טוב מהמצב על המדרגות שם בעזה".

בדלוב אינו מוותר על התקווה להמשיך ולהתקדם מבחינה גופנית. כל שיפור קטן עשוי להעניק לו מידה נוספת של עצמאות, והוא עוקב בעניין אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות והרפואיות בתחום הפגיעות בחוט השדרה. אחד מחלומותיו הגדולים הוא שבעתיד יימצא טיפול שיאפשר לו להתגבר על הפגיעה.

גם החלומות האישיים שלו רחוקים מלהסתכם בשיקום הגופני. בדלוב לומד חינוך במסגרת הישיבה ומבקש לעסוק בהוראה. כשהוא נשאל על תוכניותיו לעתיד, הוא משיב: "אני רוצה להיות מורה. חולם על זוגיות, הקמת משפחה, להמשיך ללמוד תורה, לחנך, לקדם, לעזור". בחיוך הוא משתף כי בימים אלה הוא גם יוצא עם מישהי.

"עם ישראל נותן גב מטורף, והוא מתפלל והוא משתוקק לראות את הנס", אומר בדלוב. לדבריו, הידיעה שכל כך הרבה אנשים מלווים אותו בתפילותיהם מעניקה לו לא רק כוח להתמודד, אלא גם כוח באמונה. הוא מבקש שהקב"ה ייענה לתפילות הרבות של עם ישראל, למענו ולמען יתר פצועי המלחמה.

לקראת סיום השיחה, כשנשאל אם הוא מרגיש שעם ישראל מוקיר את הפצועים ומעריך את הקרבתם, תשובתו מיידית: "בלי סוף". הוא מספר על התחושה שמעניקה לו התמיכה הציבורית ועל החשיבות שיש לה בהעברת המסר לפצועים ששבו משדה הקרב: ההקרבה שלהם אינה נשכחת, והיא לא הייתה לחינם.