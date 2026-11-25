ח״כ שמחה רוטמן

ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית) התייחס בראיון לערוץ 7 להתפתחויות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי דברי השופטים אינם מפתיעים אותו וכי הם מחזקים את טענותיו לאורך השנים נגד ניהול התיקים.

רוטמן תקף את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואת אנשי הפרקליטות, וטען כי ההליכים נגד נתניהו נבעו משיקולים פוליטיים. לדבריו, הוא אינו מאמין שהיועצת המשפטית תפעל לסיום המשפט באמצעות הסדר.

בהמשך התייחס רוטמן להצעתו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן להקים ממשלה שתישען על רוב יהודי, ודחה את האפשרות להקים ממשלת מיעוט שתזדקק להימנעות או להיעדרות של חברי הכנסת הערבים בהצבעות.

לטענתו, ממשלה כזו תהיה תלויה באופן קבוע במפלגות הערביות, גם אם בהמשך יצטרפו אליה יהדות התורה וש"ס. הוא הזהיר כי התלות הפוליטית עלולה להשפיע על החלטות הממשלה, ובפרט על מדיניותה הביטחונית ועל היחס לחיילי צה"ל.

רוטמן מתח ביקורת על שיתוף הפעולה בין גוש האופוזיציה למפלגות הערביות בהצבעה שהתקיימה היום בכנסת, וטען כי מדובר בדוגמה לסכנות שבהקמת ממשלה שתישען על תמיכתן.

לצד הביקורת, רוטמן הביע תקווה שניתן יהיה להגיע להסכמות על הקמת ממשלת אחדות. הוא ציין כי אינו מעורב במגעים הפוליטיים, אך מאמין שיש גם בגוש האופוזיציה גורמים המעוניינים במהלך כזה.

בסיום הזהיר מפני התוכנית להקים תחילה ממשלת מיעוט ובהמשך להרחיב אותה באמצעות צירוף המפלגות החרדיות או פיצול הליכוד. לדבריו, הסתמכות על המפלגות הערביות אינה תרגיל פוליטי בלבד, אלא מהלך שעלול לסכן את ביטחונה של מדינת ישראל.