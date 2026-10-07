ועדת החוקה דנה בהעמדת מחבלי הנוח'בה לדין: "הגיע הזמן לתוצאות"

ועדת החוקה של הכנסת התכנסה היום (רביעי), במלאת שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, לדיון ביישום החוק להעמדת מחבלי הנוח'בה לדין.

יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, פתח את הישיבה בדקת דומייה לזכר הנרצחים והנופלים ולאחר מכן קרא את פרק ע"ט בתהילים.

רוטמן הסביר כי הבחירה לקיים את הדיון דווקא ביום השנה השלישי לטבח נעשתה במכוון, מעבר לחובת הדיווח שנקבעה בחוק שאושר בתמיכת 110 חברי כנסת.

"ביום הזה, 7 באוקטובר, שלוש שנים לאחר האירוע, זו נקודת זמן חשובה להבין איפה מדינת ישראל עומדת לאור הפסוק שקראנו הרגע - 'נקום נקמת דם עבדיך השפוך'", אמר.

לדבריו, העמדתם לדין של המחבלים היא חלק מהמחויבות של המדינה כלפי קורבנות הטבח: "המשימה החשובה מאוד שדמם של אחיותינו ואחינו שנרצחו, היא שהמדינה תוודא שהיא לא נותנת לדבר הזה לעבור".

רוטמן הדגיש את ההסכמה הרחבה בכנסת סביב הנושא: "כולנו עובדים בנושא הזה כאיש אחד, קואליציה ואופוזיציה. הכנסת מאוחדת בצורך, במעקב ובבדיקה, ושלוש שנים אחרי - גם בדחיפות שהדבר הזה יקרה ויתבצע".

ח"כ משה סעדה אמר בדיון כי להליך המשפטי יש חשיבות גם במאבק על האופן שבו טבח 7 באוקטובר מוצג בעולם.

"קול דמי אחינו זועק מהאדמה, התמונות זועקות, ומה שמונח לפנינו הוא עשיית צדק ודרך המשפט גם לספר לעולם", אמר סעדה. "היום רואים בעולם נרטיבים אחרים והגיע הזמן שנשים מראה ונספר את האמת המובהקת. יש חובה מוסרית לעשות את זה וכולנו צריכים לשלב ידיים יחד לדאוג לעשיית הצדק".

ח"כ יוליה מלינובסקי דרשה לקדם את יישום החוק ולהגיע לתוצאות: "אם יש בעיות נפתור אותן ואם צריך נדפוק על השולחן, אבל אנחנו רוצים תוצאות. לעם ישראל מגיעות תשובות".

לדבריה, לאחר שהכנסת השלימה את עבודת החקיקה, מוטלת האחריות על הגורמים המקצועיים לקדם את ההליך: "עשינו מה שאנחנו צריכים, חוקקנו את החוק, ועכשיו כל פקיד צריך לשים בצד את הגחמות האישיות והמחלוקות ולהתעלות לגודל השעה".

מלינובסקי הוסיפה כי המעקב הפרלמנטרי אחר הנושא יימשך גם לאחר הבחירות: "ללא כל קשר לתוצאות הבחירות ומי ישב בכיסא הזה - לא נרפה. אנחנו חייבים את זה למשפחות".