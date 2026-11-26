גורמים המקורבים לראש מטה הרבנות הצבאית, אל"מ הרב שהם עוקרבי, דחו בשיחה עם ערוץ 7 את הפרסום שלפיו הוא מתכוון להתמודד על תפקיד יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים.

לדברי הגורמים, הרב עוקרבי אינו מתכוון להתמודד על התפקיד, ומקורם של הפרסומים האחרונים בבלבול עם דמויות אחרות ברבנות הצבאית.

מוקדם יותר היום (חמישי) פורסם ב"המשמר - קול המשרתים החרדים" כי הרב עוקרבי מתכוון להתמודד על התפקיד, לצד אל"מ (מיל') הרב צחי פנטון ואל"מ (מיל') דוד שפירא.

בפרסום נטען כי שלושת האישים ששמותיהם הוזכרו אינם מגיעים מהמגזר החרדי, והועלו שאלות בנוגע לאיוש התפקיד, שבמסגרתו אמון היועץ על הקשר בין צה"ל לציבור החרדי.