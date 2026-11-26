דגלי אש"ף וחומרי לימוד אסורים: צו סגירה לבית ספר במזרח ירושלים

משרד החינוך הוציא צו סגירה לבית הספר "אלשאבאת תיכון מקיף" בשכונת ואדי ג'וז בירושלים, לאחר שהתברר כי הוא פועל ללא רישיון.

הצו נמסר היום (חמישי) להנהלת בית הספר ברחוב אלדריסי בידי שוטרי ימ"ר ירושלים, לוחמי החטיבה לביטחון הפנים ונציגי משרד החינוך.

לפי המשטרה, בחקירה סמויה שניהלה ימ"ר ירושלים נמצאו בבית הספר חומרי לימוד אסורים מטעם הרשות הפלסטינית וכן דגלים וצעיפים של אש"ף.

המשטרה העבירה את ממצאי החקירה למשרד החינוך, שהוציא את הצו בעקבות הממצאים ובשל הפעלת המוסד ללא רישיון, בניגוד לחוק הפיקוח על בתי ספר.

הצו ייכנס לתוקף בתום 30 יום ממסירתו. ממועד זה תיאסר הפעלת בית הספר וההשתתפות בפעילות חינוכית בו. לפי הודעת המשטרה, הפרת הצו תיחשב לעבירה פלילית.