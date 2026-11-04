מורה פלסטיני בשנות ה-30 לחייו, תושב הכפר תל שבשומרון, נעצר בחשד להסתה לטרור ולהזדהות עם ארגון טרור, לאחר שעל פי החשד פרסם ברשתות החברתיות דברי שבח למחבלים שרצחו את סרן (מיל') בניהו מלט ורב-סרן יובל עזרא ז"ל.

החקירה נפתחה ביחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שומרון במחוז ש"י, בעקבות ניטור פרסומים שהעלה החשוד לרשתות החברתיות.

לאחר איתור הפרסומים פשטו כוחות צה"ל מחטיבת שומרון על ביתו של החשוד בכפר תל. הוא נעצר והועבר לחקירת המשטרה.

על פי המשטרה, בחקירתו עלה כי במשך חודשים פרסם החשוד תכנים רבים שכללו הסתה לטרור, דברי שבח לפעילות ארגוני טרור והבעת תמיכה באסירים ביטחוניים.

בין הפרסומים שאותרו הייתה תמונה של אנדרטה לזכר ארבעת המחבלים שביצעו את פיגוע הירי באזור החקלאי של הכפר תל, שבו נרצחו שני קציני צה"ל.

על האנדרטה הופיע הכיתוב "גן השהידים", ולצידה כתב החשוד: "שאללה ירחם עליכם, יסלח לכם, יקבל אתכם וישכין אתכם במרומי גן העדן שלו".

בפרסום נוסף התייחס למחבלים כאל בני משפחתו והילל את מעשיהם. הוא כינה אותם "אחיי, אהוביי ובני דודי השהידים אשר מסרו את נפשם על אדמת המולדת, מסתערים קדימה ולא נסוגים לאחור".

עוד התברר כי בימים שלאחר טבח 7 באוקטובר פרסם החשוד איור המציג מחבל חמאס באמצעות מצנח רחיפה, בדומה לאמצעי שבו השתמשו מחבלים במהלך מתקפת הטרור.

בתום חקירתו נכלא החשוד, ובהמשך הוא צפוי להיות מובא בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.

במשטרה ציינו כי פעילות הניטור ברשתות החברתיות לאיתור חשודים בהסתה ובתמיכה בטרור נמשכת בשיתוף גופי הביטחון, וכי ימשיכו לפעול נגד פרסומים המעודדים אלימות ומאדירים מחבלים.