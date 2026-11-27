בירושלים מבהירים כי ישראל נערכת להתקדמות משמעותית ביישום תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לרצועת עזה, על רקע הביקורת בממשל האמריקני ובמועצת השלום על העיכובים בהוצאתה לפועל.

גורם מדיני אמר הלילה (שישי) ל-ynet כי "ישראל מחויבת לתכנית 20 הנקודות, ובימים הקרובים נתקדם מהותית לפי מתאר תכנית הנשיא טראמפ לעזה, הכולל את פירוק חמאס מנשקו".

ההצהרה באה לאחר שגורם במועצת השלום התייחס מוקדם יותר למגעים עם ישראל ואמר ל-ynet כי "אנו מעודדים מהשיחות האחרונות עם לשכת ראש הממשלה ומהמשך מחויבותה של ישראל לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ".

עם זאת, הדגיש הגורם כי "המועצה מצפה שישראל תתרגם את הדברים הללו למעשים - בימים הקרובים".

אתר אקסיוס דיווח אתמול, מפי שלושה מקורות המעורים בפרטים, כי שליחו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, קיים ביום שלישי שיחת טלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבה הפציר בו לקדם צעדים שישראל כבר הסכימה להם במסגרת התוכנית האמריקנית לעזה.

למרות חוסר שביעות הרצון הגובר בממשל האמריקני ובמועצת השלום מקצב יישום התוכנית, שניים מהמקורות הגדירו את השיחה כ"חיובית ובונה" וציינו כי נתניהו חזר והביע את מחויבותו לתוכנית.

על פי אקסיוס, לפני כשבועיים קיבל טראמפ מנתניהו התחייבויות בנוגע לקידום ההסכם, אך ישראל טרם אישרה את הצעדים שסוכמו.

בשיחתו עם קושנר התייחס נתניהו למגבלות החלות עליו כראש ממשלת מעבר. בנוסף, הביע ספק בנכונות חמאס לוותר על נשקו ואמר כי ארגון הטרור פועל לשיקום כוחו הצבאי.

אחד המקורות, המעורה ישירות בתוכן השיחה, אמר לאקסיוס: "ביבי טען שהוא לא יכול לעשות דברים קטנים בעזה שכבר הסכים להם מפני שהוא ראש ממשלת מעבר, אבל באותה נשימה טען שאין לו שום בעיה לצאת למלחמה עם איראן. זה לא היה טיעון רציני".

בין המהלכים שוושינגטון מבקשת לקדם נמצאים הצבת כוח ייצוב בינלאומי ברצועת עזה והכשרת 4,000 מגויסים למשטרה הפלסטינית במצרים, לאחר שעברו הליכי סינון.

הממשל האמריקני מבקש גם לקדם פרויקטים בתחום התשתיות ההומניטריות, להקים מתחמי מגורים זמניים ולאפשר הקמת ממשל טכנוקרטי פלסטיני בחלק מדרום הרצועה.

עוד דווח באקסיוס כי ההערכה בבית הלבן היא שהלחץ המדיני מצד הממשל ותוצאות בחירות האמצע בארצות הברית עשויים היו להגביר את נכונותה של ישראל לקדם את יישום ההסכם. עם זאת, אחד המקורות ציין כי עדיין לא ברור אם נתניהו יוציא לפועל את התחייבויותיו.