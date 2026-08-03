מועצת השלום פרסמה הערב (שני) הבהרה רשמית ל"מפת הדרכים" ליישום תוכנית השלום ברצועת עזה, לאחר הסערה שעורר המסמך ובעקבות פגישה שקיים היום ראש המועצה, ניקולאי מלאדנוב, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וצוותו.

בהודעת מועצת השלום נמסר כי הפגישה הייתה "מפורטת ובונה", וכי בין ישראל לבין המועצה קיימת הבנה משותפת באשר ליעד הסופי של התהליך - פירוק מלא של כלל אמצעי הלחימה ברצועת עזה והעברת השלטון לידי ממשל אזרחי.

"המטרה ברורה ואינה מוטלת בספק: פירוק מלא של הנשק ברצועה ומעבר משלטון הנשק לשלטון אזרחי. הדרך להגיע לכך תהיה תהליך, והוא יפורט בשלב הבא של העבודה", נכתב.

עיקר ההבהרה מתייחס לטענה המרכזית שהעלו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק במכתבם לראש הממשלה. השניים טענו כי לפי "מפת הדרכים" שפרסמה המועצה לפני מספר ימים, צה"ל יידרש להתחיל בנסיגה מרצועת עזה עוד לפני השלמת פירוק חמאס מנשקו.

בתגובה מבהירה מועצת השלום כי נסיגת צה"ל מעבר ל"קו הצהוב" תתבצע רק לאחר השלמת תהליך פירוק הנשק, בהתאם להתחייבות חמאס בפני המתווכים. עוד הודגש כי הדבר חל על כלל אמצעי הלחימה - נשק קל, נשק כבד ומנהרות.

עוד נמסר כי יישום ההסכם יפוקח על ידי כוח הייצוב הבינלאומי (ISF) ועל ידי ועדת האימות (IVC), שבה חברות ארצות הברית ומועצת השלום. במועצה הוסיפו כי ההתקדמות ביישום המתווה תהיה מותנית בכך שכל אחד מהצדדים ימלא את התחייבויותיו במסגרת ההסכם.

מוקדם יותר דרשו סמוטריץ' וסטרוק לכנס בדחיפות את הקבינט המדיני-ביטחוני ולעצור את כניסת כוח ה-ISF לרצועה, בטענה שהמסמך הרשמי שפורסם שונה באופן מהותי מהמתווה שהוצג לשרים. לדבריהם, ההחלטות התקבלו על בסיס מידע שאינו תואם את נוסח "מפת הדרכים" שפורסם.

בין היתר טענו השרים כי המתווה אינו מבטיח פירוז מלא של הרצועה, מאפשר נסיגה הדרגתית של צה"ל לפני השלמת הפירוז, קובע כי החוק שיחול ברצועה יהיה החוק הפלסטיני, משנה את ייעודו של כוח ה-ISF כך שלא יפעל נגד ארגוני הטרור, מקים מנגנון בינלאומי חדש שלא הוצג לקבינט, אינו מתנה את שיקום הרצועה בפירוז מלא ומציב מחדש את הקמת המדינה הפלסטינית כחלק מהיעדים המדיניים.

ההבהרה שפרסמה מועצת השלום נותנת מענה מפורש לטענה הנוגעת לעיתוי נסיגת צה"ל ומחדדת כי זו תתבצע רק לאחר השלמת פירוק כלל אמצעי הלחימה.

עם זאת, היא אינה מתייחסת לטענות נוספות שהעלו השרים, ובהן תחולת החוק הפלסטיני ברצועה, מבנה סמכויותיו של כוח ה-ISF, אי-העברת הנשק לידי ישראל וההתייחסות במסמך לנתיב שיוביל להקמת מדינה פלסטינית.