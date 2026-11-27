חוליית מחבלים שתכננה לבצע אתמול (חמישי) פיגוע נגד ישראלים נעצרה בכפר כובר שבבנימין.

בהודעה משותפת לצה"ל ולשב"כ נמסר כי שלושת חברי החוליה נעצרו זמן קצר לאחר שהתקבל מידע משב"כ על כוונתם לבצע את הפיגוע בטווח המיידי.

בעקבות ההתרעה פשטו לוחמי דובדבן במילואים ולוחמי גדוד 202 של הצנחנים במקביל על בתיהם של שלושת חברי החוליה.

אחד מהם ניסה להימלט, והלוחמים לכדו אותו לאחר מרדף. השלושה הועברו לחקירת כוחות הביטחון.

בתוך כך, אמש עצרו לוחמי הימ"מ ושב"כ במרכז הארץ אדם שלפי המשטרה הביע כוונה לבצע פעילות חבלנית עוינת.

למעצר קדמו שעות של חיפושים באזור רמת השרון, שבהן עוררה נוכחות כוחות הביטחון דאגה בקרב תושבים.

במהלך החיפושים מסרה המשטרה כי היא פועלת לאיתור אדם הדרוש לחקירה והבהירה שאין שינוי בהנחיות לציבור. לאחר המעצר הודיעה כי החשוד אותר והפעילות באזור רמת השרון הסתיימה.