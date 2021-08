יו"ר מועצת יש"ע: "מתנגדים לכל אישור בנייה לפלסטינים בשטחי C" יו"ר מועצת יש"ע דוד אלחייני אומר כי אינו מקבל את הנוסחה של הממשלה לפיה יחידות דיור בהתיישבות יאושרו בתמורה לאישור בנייה בשטח C. 103FM ,

צילום: פני אלימלך דוד אלחייני יו"ר מועצת יש"ע, דוד אלחייני, משבח את הממשלה על כינוס מועצת התכנון העליונה לאישור יותר מ-2,200 יחידות דיור בהתיישבות אך מבקר אותה על אישור הבנייה לפלסטינים בשטחי C. "אני חייב לציין לטובה את עבודת הממשלה, שחודשיים אחרי תחילת כהונתה ולמרות ממשל ביידן, מביאה לאישור יחידות דיור בהתיישבות. עם זאת, זה לא מספיק וצריך יותר אישורים", אמר אלחייני בראיון ל-103FM. אלחייני ביקר בחריפות את המשוואה שיצרה הממשלה לפיה יחידות הדיור ליהודים יאושרו בתמורה לאישור בניית אלף יחידות דיור לפלסטינים בשטחי C.