ראש הממשלה יאיר לפיד קיים היום (ד') תדרוך לכתבים זרים, מתח ביקורת על הסכם הגרעין שעשוי להיחתם ואמר כי בכל מקרה הוא לא יחייב את ישראל.

לפיד סיפר: "לפני שבוע אירופה הציעה לאיראן את מה שהם קראו לו 'ההצעה האחרונה' לחזרה להסכם הגרעין. הם הכריזו שההצעה הזו היא Take it or leave it. האיראנים, כמו תמיד, לא אמרו 'לא', הם אמרו 'כן, אבל', והעבירו טיוטה משלהם עם תיקונים ודרישות נוספות. מאז מתקיים על זה דיון. שוב האיראנים מעלים דרישות, ושוב מנהלי המו"מ מוכנים לעשות עוד ועוד ויתורים, שוב''.



''זה לא קורה בפעם הראשונה. מדינות המערב מציבות קו אדום, האיראנים מתעלמים ממנו, אז מזיזים את הקו האדום. אם האיראנים didn’t take it, איך קורה שהעולם didn’t leave it?''.

לדברי לפיד מה שמונח כרגע על השולחן הוא הסכם רע, שייתן לאיראן 100 מיליארד דולר לשנה. "הכסף הזה לא יבנה בתי ספר ולא בתי חולים. אלה 100 מיליארד דולר לשנה שיישמשו לערעור היציבות במזרח התיכון והפצת טרור ברחבי העולם.

"הכסף הזה יממן את משמרות המהפכה וכוחות הבסיג' שמדכאים את העם האיראני, הוא יממן עוד התקפות על בסיסים אמריקאים במזרח התיכון, ישמש לחיזוק החיזבאללה, החמאס והג'יהאד האסלאמי, זה כסף בדיוק לאותם אנשים שמנסים לרצוח סופרים והוגי דעות בניו יורק, וכמובן ישמש לחיזוק תכנית הגרעין''.



ישראל לא נגד כל הסכם, הדגיש ראש הממשלה, ''אנחנו נגד ההסכם הזה, מפני שזה הסכם רע. מפני שאי אפשר לקבל אותו כמו שהוא כתוב עכשיו. בעינינו, הוא לא עומד בסטנדרטים שהנשיא ביידן קבע: למנוע מאיראן להפוך למדינה גרעינית.



''ההסכם הזה מסכן את עצמאות סבא"א. הוא יוצר לחץ פוליטי לסגור את התיקים הפתוחים ללא השלמת חקירה מקצועית. השבוע שאלו את רפאל גרוסי, יו"ר הסוכנות לאנרגיה אטומית, אם הוא קיבל תשובות מספקות מהאיראנים על החקירות הפתוחות. זה מה שהוא ענה: 'בשום פנים ואופן לא. נכון לעכשיו, איראן לא סיפקה את התשובות הטכניות האמינות והנדרשות כדי להסביר את מקור הימצאותן של שאריות רבות של אורניום. תנו לנו תשובות: אם היה שם חומר רדיואקטיבי או אם היה ציוד שם, אז היכן הוא נמצא עכשיו?'.

''איך אפשר לחתום על הסכם עם איראן כשזה מה שאומר הגוף האחראי על הפיקוח ההסכם? איך אפשר לחתום איתם על הסכם שנותן להם 100 מיליארד דולר לשנה פרס על זה שהם הפרו את כל ההתחייבויות שלהם? הסרת הסנקציות הגורפת על מגזרים כמו הבנקאות, מול גופים פיננסיים שמוכרזים היום כמסייעים לטרור, פירושה שלאיראנים לא תהיה שום בעיה להלבין כספים. הם יסייעו לעוד מדינות שיש עליהן סנקציות לעקוף אותן. הם יוכלו ליצור מסלול ישיר למימון הטרור''.

לפיד ציין כי מתנהל דיאלוג פתוח עם הממשל האמריקאי על כל הסוגיות שבמחלוקת. "אני מעריך את הנכונות שלהם להקשיב ולעבוד יחד. ארה"ב היתה ונשארה בעלת בריתנו הקרובה ביותר והנשיא ביידן הוא מטובי הידידים שהיו לישראל מעודה.

''דיברתי בימים האחרונים גם עם נשיא צרפת וקנצלר גרמניה. עם בריטניה יש לנו שיח קרוב כמעט ברמה יומיומית. אמרתי להם שהמו"מ הגיע לרגע שבו צריך לעצור ולהגיד: 'עד כאן'. יחד עם זאת הבהרנו לכולם: אם ייחתם ההסכם, הוא לא מחייב את ישראל. אנחנו נפעל כדי למנוע מאיראן להפוך למדינה גרעינית''.

ראש הממשלה הדגיש: ''אנחנו לא מתכוננים לחיות כשמעל ראשנו יש איום גרעיני של משטר אסלאמי קיצוני ואלים. זה לא יקרה, כי אנחנו לא ניתן לזה לקרות".