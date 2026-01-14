עימות בין מרגי ללפיד ערוץ כנסת

במהלך דיון במליאת הכנסת שנערך היום (רביעי), התפתח עימות חריף בין חבר הכנסת יעקב מרגי (ש"ס) לראש האופוזיציה יאיר לפיד, על רקע העברות תקציביות שבוצעו למערכת החינוך החרדית טרם אישורן בוועדת הכספים.

מרגי דחה את הביקורת מצד לפיד, ואמר, "אל תחזור על שקר הרבה פעמים - זה לא הופך את זה לאמת. זו פרקטיקה ידועה וקיימת לאורך כל ההיסטוריה, כולל בתקופתך כשר אוצר".

הוא הוסיף כי מדובר במהלך שגרתי המבוצע מדי חודש דצמבר, כחלק מהיערכות סוף שנה תקציבית: "אתה לא יכול לשתק ממשלה. בחודש דצמבר עושים העברות תקציביות בכל משרדי הממשלה, לפני האישור בוועדת הכספים. גם שכר השופטים הועבר לפני האישור בוועדה".

מרגי אף תקף את האופוזיציה, ואמר כי התנהלותה עלולה להביא לפגיעה בשירותים חיוניים: "כשדצמבר 2026 שופטים ישבתו ולא ישפטו, בתי חולים לא יעבדו, קופות חולים לא יעבדו - תדעו שזה בגלל צביעות ופופוליזים של האופוזיציה".