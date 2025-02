אלפים השתתפו היום (ראשון) בעצרת בסנטרל פארק בניו יורק, לציון 500 ימים למלחמה ובדרישה לקדם את שלב ב' בעסקת החטופים.

בני משפחות החטופים, לצד חטוף משוחרר, פנו לקהל וקראו לממשל לפעול באופן מיידי להשבתם. העצרת נערכה ברקע פרסום סרטון מזעזע של חמאס, בו נראים החטופים אביתר דוד וגיא גלבוע דלאל.

ההמונים הניפו תמונות של 63 החטופים שנותרו בשבי בעזה, לצד כרזות ענק עם הכיתוב: "President Trump - We Trust You’ll Bring Them All Home". על כל תמונה הופיעה הקריאה: "Don’t Forget Me, Bring Me Home".

במהלך העצרת הוצגו תמונות מרגשות של חטופים ששבו למשפחותיהם, לצד המסר: "We can have more moments like this". הקהל הנרגש חזר וקרא לאורך העצרת: "Bring Them Home Now", כדי להמחיש את הדחיפות שבקידום העסקה.

אילנה גריצבסקי, שורדת שבי ובת זוגתו של החטוף מתן צנגאוקר, אמרה: "כדי שאוכל לראות את עתידי בישראל, כל החטופים חייבים לחזור. אין דבר יותר ציוני מאשר להילחם למען עמנו, זה בליבת הזהות היהודית שלנו. כדי שאשתקם, כדי שכל החטופים המשוחררים ישוקמו, אנחנו צריכים את כולם בבית. אני עדות שאפשר להחזיר אותם הביתה. לא ניתן להם לחכות יותר, אין להם זמן. אנחנו חייבים להמשיך את כל העסקה - זו לא שאלה".

⁠עילי דוד, אחיו של החטוף אביתר דוד, אמר: "אתמול, העולם ראה שוב את האכזריות של חמאס - בקרקס ציני של חמאס שחררו וידאו של אביתר וחברו הטוב ביותר נאלצים לצפות בחבריהם משתחררים מהשבי. הכריחו אותם לראות את הדלת אל עבר החופש נפתחת רק בשביל שתטרק להם בפרצוף. זה לא רק וידאו, זה טרור פסיכולוגי ועוד הוכחה אלימה לחוסר האנושיות שהאהובים שלנו נאלצים לחוות. אבל הוידאו הזה גם מכיל בתוכו אמת: אביתר בחיים. גיא בחיים. החטופים שלנו בחיים. הם מנסים לשרוד בכל הכח. אנו רואים בעיניים שלהם, בגופם הצנום כי זמנם הולך ואוזל. הם סובלים. הם נמקים. כל שניה שהם נשארים בה בשבי, חייהם בסכנה. אנחנו חייבים לדרוש את שחרורם המיידי ללא דיחוי".

⁠גל גלבוע-דלאל, ניצול הנובה ואחיו של החטוף גיא גלבוע-דלאל, אמר: "גיא ואביתר מתחננים שנציל אותם, אחי הקטן בוכה לעזרה, ואני חסר אונים, אבל לא חסר תקווה. הסרטון הזה הוא סימן החיים הראשון שקיבלנו מהם – הם עדיין בחיים, והם יחד. זה נותן לנו הרבה תקווה וכוח להמשיך להילחם בשבילם. הם בחיים, אחי הקטן בחיים, והוא חוזר הביתה. הוא וכל שאר החטופים. הם לא יכולים לשרוד עוד זמן רב. הגיע הזמן להחזיר את כולם הביתה".

⁠ אורנה ורונן נאוטרה, הוריו של החטוף עומר נאוטרה ז"ל, אמרו: "אנחנו מעריכים את מחויבותו הבלתי מתפשרת של הנשיא טראמפ לפתור את המשבר... ולהחזיר את כל החטופים הביתה! החיים והחללים. התקווה שלנו מונחת בידיו של הנשיא שיעשה כל שביכולתו כדי לקדם את השלבים הבאים של העסקה בהקדם האפשרי".

⁠חבר הקונגרס ריצ'י טורס אמר: "יותר מ-15 חודשים — מעל חמש מאות ימים. במקום לשבח את ישראל על הגנתה העצמית, על העולם להפעיל עליה לחץ לשחרר את החטופים ולהחזירם הביתה. ‘לעולם לא עוד’ אינה רק סיסמה, אלא ברית קדושה בין העולם לעם היהודי. אנחנו, כאמריקאים, ממלאים תפקיד מיוחד בהגשמת הברית הזו, בעמידה לצד העם היהודי".