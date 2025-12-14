ביום ה-800 לטבח שביצע חמאס בדרום הארץ, כ-200 שורדי שבי ובני משפחות חטופים יצאו היום (ראשון) בקריאה לראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ועדת חקירה ממלכתית או לפרוש מתפקידו.

בין החותמים על הפנייה: שורדי השבי ירדן ביבס, ארבל יהוד, אריאל ושרון קוניו, לואיס הר, גדי מוזס, עמית סוסנה, אוהד ורז בן עמי, אחותה של עדן ירושלמי שנרצחה בשבי, וג'ון ורייצ'ל גולדברג-פולין - הוריו של הירש שנרצח בשבי.

בפנייתם ציינו, בין היתר, כי "ועדה כזו היא הכלי היחיד שיכול לחקור ללא פחד, ללא משוא פנים וללא מגבלות את כל שרשרת הכשלים שקדמה ליום המחדל, אלו שהתרחשו במהלכו ואת כל תהליכי קבלת ההחלטות בסוגיית החטופים וניהול המלחמה".

עוד נכתב בקריאה: "ועדה זו חייבת לחקור את כל ההיבטים של אותו יום לרבות התמוטטות מערכי ההגנה והמודיעין, את הקריאות לעזרה שלא נענו, את נטישת יישובי העוטף לשעות ארוכות, ואת הפקרת האזרחים והחיילים אל התופת שהתחוללה בשטחי המדינה".

מטעם מועצת אוקטובר נמסר: "אנחנו קוראים לממשלת ישראל להפסיק להתחמק, להפסיק לדחות, להפסיק לטייח ולהקים לאלתר ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו דורשים אמת. אנחנו דורשים צדק. אנחנו דורשים לקיחת אחריות. אם אין בכוונתכם לקחת אחריות ולהקים ועדה כזו כפי שדורש רוב העם, פנו את מקומכם ותנו לעם להחליט".