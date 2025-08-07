העיתונאי והעורך הבכיר שמעון אלקבץ שמעון אלקבץ, ששכל את בתו סיוון ב-7.10 פרסם קריאה פומבית לאלוף תומר בר, מפקד חיל האוויר, לעזוב את תפקידו בשל אחריותו למחדל הביטחוני ביום השבעה באוקטובר.

אלקבץ אמר בתכניתו ברדיו דרום כי המשך כהונתו של בר פוגעת באמון הציבור, בזיכרון הקולקטיבי וביכולת לתקן את הליקויים.

"אתה לא יכול לכתוב מחדש את השבעה באוקטובר", כתב אלקבץ, "אתה לא יכול למחוק את זעקתם של לוחמי הימ"מ בצומת שער הנגב, את מבטם של החטופים לשמיים, את אנקות נרצחי הנובה".

לדבריו, "אתה כן יכול לעשות דבר אחד: לעמוד זקוף, בלי תדרוכים, בלי הצדקות, בלי 'אבל תראו את איראן'. תשלים את מה שצריך להשלים. תסגור את המעגלים המבצעיים. ואז - תוריד דרגות, תרכין ראש, תצדיע, ותלך".

אלקבץ הבהיר כי אינו רואה בקריאה להתפטרות צעד של ענישה, אלא של שליחות נוספת, שנועדה לשמש דוגמה למפקדים צעירים בדבר משמעות האחריות הפיקודית.

"יש רגעים שבהם מי שנשאר - פוגע באמון, פוגע בזיכרון, פוגע בתיקון", כתב, והוסיף: "כשמדובר בתורה - התוצאה כבר הוכרעה: ניצחנו. השאלה רק מה יקרה בדרך ומה יהיה המחיר שהמתנכלים ישלמו".