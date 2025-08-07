היסטוריה: גרעין השיבה לשא-נור ביקר לראשונה ביישוב דוברות

התרגשות בשומרון: עשרים שנה לאחר גירוש התושבים, ושנתיים לאחר ביטול חוק ההתנתקות בכנסת, ביקר הבוקר (חמישי) גרעין השיבה לשא-נור ביישוב בצפון השומרון.

הביקור התקיים גם מספר חודשים לאחר החלטת הקבינט, ביוזמת שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', להכיר מחדש בשא-נור כיישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון.

בין הנכנסים ליישוב היו השר סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שגורש בעצמו משא-נור לפני שני עשורים. הגרעין, המורכב ממשפחות מגורשים ומזוגות צעירים, יצא משכונת המגורשים ביישוב שבי שומרון, ועלה בהתרגשות לשא-נור, בשבילי היישוב בהם התגוררו עד הגירוש.

חברי הגרעין קיימו ישיבה ראשונה במבנה המצודה שבמרכז היישוב, ולאחר מכן החלו בפעולות ניקיון של ערימות פסולת שערביי האיזור השליכו שם בשנים האחרונות.

על חורבות היישוב התקיים לאורך הבוקר הפנינג מיוחד בהובלת המועצה האזורית שומרון למשפחות המגורשים, ולאחריו המשפחות נפגשו ושמעו סקירה ודברי ברכה מפי סמוטריץ' ודגן.

בביקור בשאנור צילום: רועי חדי, מועצה אזורית שומרון

סמוטריץ' אמר: "המאבק בגירוש היה נחוש מאד וקיווינו למנוע את האיוולת הנוראה, אך ידענו כבר אז שגם אם חלילה הגירוש יצא לפועל, עוד נשוב לכל המקומות מהם גורשנו. זה נכון בעזה ובוודאי שגם נכון בשומרון. יישובי צפון השומרון שנעזבו הגנו בהיותם על הקרקע על חלקים נרחבים בשרון וכשגורשנו התפתחו באיזור חממות טרור בהם אנו מטפלים בשנה האחרונה בכל הכח".

לדבריו, "ביטול חוק ההתנתקות בכנסת והחלטת הקבינט להקמת חמישים יישובים ובהם הקמתו המחודשת של שאנור היא הבעת אמון של עם ישראל במתיישבים והבעת הערכה עצומה למי שבוחרים להקדיש את חייהם על מנת ליישב את ארצנו".

"אני מודה לידידי ראש המועצה יוסי דגן על שיתוף פעולה ועבודה משותפת למען ארץ ישראל ועם ישראל. בע"ה נמשיך ליישב את ארצנו ונפעל להחלת ריבונות מלאה על כל מרחבי ארצנו", סיים.

דגן הצהיר: "20 שנה לאחר עוול הגירוש, אנחנו זוכים להיות שותפים ולקחת חלק בתיקון. זכיתי לסגור היום מעגל אישי ולאומי, כאשר בפעם הראשונה הגענו כגרעין שיבה מסודר, לאחר ביטול חוק ההתנתקות וחודשים ספורים אחרי החלטת הממשלה להכיר בשאנור כיישוב מן המניין במועצה האזורית שומרון, יחד עם נציג הממשלה בצלאל סמוטריץ' וכוחות צה"ל, כמייצגים של עם ישראל בצורה רשמית, והפעם הפעם במטרה לחזור - לתמיד. עם ישראל שב לארצו, ומתקן את פשע הגירוש".

"עשרים שנה אנחנו נלחמים מאז רגע הגירוש, ונשבענו שלא נשקוט ולא ננוח, ושכל עוד נשמה באפינו נפעל כדי לחזור לתקן ועל מנת שדגל ישראל ישוב ויתנופף. הגענו לכאן היום, והתחלנו לנקות ולהשמיש את היישוב. אנחנו כאן כדי לחזור, ונמשיך בכל הכוח עד שנחזור ונקים את היישוב מחדש. חזרנו לחומש, נחזור לגנים וכדים וגם לגוש קטיף נגיע", הוסיף.

בסיום דבריו הודה לסמוטריץ', שהוביל כאמור את ההחלטה ההיסטורית בקבינט להכרה המחודשת בישובים חומש ושא-נור.