זירת האירוע הבוקר דובר מד"א

רוכב אופנוע כבן 37 נהרג הבוקר (חמישי) בתאונת דרכים קטלנית בכביש 4, סמוך למחלף יבנה.

צוותי הרפואה הוזעקו לזירת התאונה, אך עם הגעתם נאלצו לקבוע את מותו של רוכב האופנוע, לאחר שנמצא ללא סימני חיים וסבל מחבלה רב מערכתית קשה.

כרמל דקל, חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א, תיאר: "הגענו לתאונת דרכים קשה מאוד במעורבות רוכב אופנוע ורכב. הובילו אותנו אל רוכב האופנוע, גבר בן 37, ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה".

"התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהוא סובל מפציעות ומחבלות קשות מאוד לאורך כל גופו. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

טל וסיולוב, חובש באיחוד הצלה, הוסיף, "מדובר ברוכב אופנוע כבן 36 שנפגע בזירת תאונה עם מעורבות רכב פרטי, לצערנו מותו נקבע במקום עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל".