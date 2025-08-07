דני שטינברג פונה לראש הממשלה ללא קרדיט

דני שטינברג, אביו של מפקד חטיבת הנח"ל אל"מ יהונתן שטינברג ז"ל, שנפל בקרבות בשבעה באוקטובר, שיגר מסר אישי לראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת ישיבת הקבינט הביטחוני שתתקיים הערב.

הישיבה צפויה לעסוק בין היתר בתכנית לפעולה קרקעית ברצועת עזה ובאפשרות לכיבוש מלא של הרצועה, כחלק מהמאמצים להביא לשחרור החטופים ולהכרעת חמאס.

בפנייתו אמר שטינברג, "בשם בני, בשם בנינו שנפלו, בשם המשפחות השכולות בפורום הגבורה, מחזקים אותך בהחלטתך הגורלית שתקבל היום, להיכנע לתכתיבי החמאס או להמשיך הלאה. אנחנו קוראים לך להמשיך להיות חזק, אנחנו איתך, אנחנו מאחוריך, קבל את ההחלטה הנכונה, כפי שקיבלת ערב הכניסה לרפיח, ואל תיכנע לתכתיבי השמאל ולתכתיבים של אויבינו שנותנים לנו את כל העצות אחיתופל".

"לך ברוח של אחיך, יהונתן, יוני, אשר לקח את חייליו לחלץ את החטופים באנטבה, למרות שידע מראש שיש פה סיכון, הן לעצמו, הן לחייליו, וכן, הן לחטופים. אבל לא הייתה ברירה. זוהי השעה כרגע. לך בכוחך זה, מגר את החמאס, שחרר את כל החטופים, וסיים את הסיפור. אנחנו איתך", הוסיף.

בימים האחרונים אמרו גורמים בלשכת ראש הממשלה כי נתניהו קיבל החלטה עקרונית לכבוש את רצועת עזה, כחלק מהמשך מלחמת 'חרבות ברזל'.

לדבריהם, שרים ששוחחו עם נתניהו לאחרונה שמעו ממנו על כוונתו להרחיב את הפעולה בעזה, ואף דיווחו כי השתמש במילים "כיבוש הרצועה".

לפי הדיווחים, ההחלטה, אם תיושם, צפויה לעמוד בניגוד לעמדתו של צה"ל והרמטכ"ל זמיר, המתנגדים לפעולה נרחבת מהסוג הזה בשלב זה. בישראל אומרים כי הנשיא האמריקני דונלד טראמפ נתן "אור ירוק" למהלך.