חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ תוקף את התנהלות הממשלה במאבק להשבת החטופים מעזה.

גנץ טען כי ההישגים הצבאיים שנרשמו במהלך המבצע ברצועה אינם מנוצלים, וכי קיים מחדל מדיני מתמשך.

"אני רואה שוב את המחדל המדיני שמבזבז את ההישגים האדירים של צה"ל", כתב. "שוב מחכים. שוב מנהלים משא ומתן בשלבים. בלי שום יצירתיות".

גנץ הציע מתווה פעולה אלטרנטיבי, הכולל הכרזה על הפסקת אש קבועה בתמורה להשבת כל החטופים, וחידוש הלחימה כל עוד הדבר לא מתקבל.

לדבריו, יש לפעול במקביל במספר מישורים: לחסל את ראשי חמאס בכל מקום בעולם, לפשוט על מוקדי חמאס ברצועה תוך שמירה על בטחון החטופים, וליזום הקמת מנהלת אזרחית חדשה לעזה בשיתוף עם ארה"ב ומדינות ערב.

עוד קרא גנץ לפתוח את המעברים ליציאת תושבי עזה דרך נמל אשדוד, ירדן או מצרים - כחלק ממהלך אזורי רחב. "אם לא יושבו כל החטופים או שחמאס יחזור להתחמש - לישראל תהיה את הזכות לפעול", ציין.

לדבריו, ממשלת ישראל אינה פועלת בנחישות מספקת: "הבעיה עם הממשלה הזו שהיא איטית, לא נחושה, לא מנצלת הזדמנויות כשהן נפתחות, ולא יצירתית". גנץ הזכיר כי מהלכים צבאיים מהותיים, בהם הכניסה לחאן יונס ורפיח, יצאו אל הפועל למרות התנגדות נתניהו: "נדע לעשות את זה גם בעתיד. אבל מאז - רק בזבוז של זמן".

"ישראל זקוקה להנהגה שמנצלת הזדמנויות", סיכם גנץ, "ולא להנהגה שמשחקת בונקר ולא חותרת להשבת החטופים והכרעת חמאס בכל הכוח".