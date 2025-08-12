'/>

סוכן השב"כ לשעבר, אבישי רביב, התארח בפודקסט "הכל פתוח" של איש התקשורת אבי שושן ונשאל את כל השאלות המרכזיות שנותרו פתוחות מאז רצח ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ועד היום.

ממרבית השאלות התחמק והשיב להן "לא יודע". כך נמנע מלהשיב לשאלות מדוע הנסיעה מכיכר רבין לבית החולים איכילוב לקחה זמן רב, מי צעק "סרק" לאחר הירי ביצחק רבין ובאיזה אופן נפגע ראש הממשלה המנוח.

הוא הכחיש שידע על כוונתו של יגאל עמיר לרצוח את יצחק רבין ז"ל וטען: "אם הייתי יודע, הייתי הראשון למנוע את זה".

אבישי רביב: "יגאל עמיר הרס לי ולאחרים את החיים" מתוך ראיון ל״הכול פתוח - הפודקסט של אבי שושן״

כשנשאל מה יאמר ליגאל עמיר אם יפגוש אותו ברחוב השיב "הוא הרס לי ולאחרים את החיים. אני מקווה שלא אראה אותו. אין לי מה להגיד לו".