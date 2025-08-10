קרויזר ליד קברו של עז א-דין אל-קסאם ללא קרדיט

ביום שלישי הקרוב צפויה ועדת הפנים של הכנסת, בראשות ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית), לקיים דיון בנושא פינוי קברו של הארכי מחבל עז א-דין אל-קאסם, הממוקם על אדמות מדינה בעיר נשר.

לדיון הוזמנו נציגי השב"כ, משרד הביטחון, הוואקף, ועדת המעקב והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

הקבר משמש מוקד עלייה לרגל לתומכי טרור, וגורמים בציבור הישראלי דורשים את פינויו בשל מיקומו על קרקע ציבורית והיותו מקור השראה לפעילות טרור. מנגד, גורמי ביטחון מתנגדים למהלך בשל חשש מהסלמה בשטח, ונציגי הוואקף רואים בו פגיעה ברגשות דתיים.

הדיון צפוי להציף את המתח שבין הדרישה לריבונות ישראלית לבין החשש מהשלכות ביטחוניות. השר בן גביר צפוי להציג עמדה תקיפה הקוראת לפינוי מיידי.

יו"ר הוועדה, שביקר לאחרונה בקבר והביע תמיכה בפינויו, יוביל את הדיון שבו ינסו לגבש נוסחה שתאזן בין שיקולים פוליטיים, ביטחוניים וציבוריים.