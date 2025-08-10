ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח הערב (ראשון) עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. השיחה התקיימה על רקע המשך הלחימה ברצועת עזה.

לפי לשכת ראש הממשלה, במהלך השיחה דנו השניים בתוכניות ישראל להשלמת ההשתלטות על מעוזי החמאס שנותרו ברצועה, במטרה להביא לסיום המלחמה, לשחרור החטופים ולהכרעת הארגון.

בהודעה נמסר כי נתניהו הודה לנשיא טראמפ על "תמיכתו האיתנה בישראל מאז תחילת המלחמה".

מוקדם יותר התייחס נתניהו במסיבת עיתונאים ללחצים המופעים על ישראל ואמר: "לחצים לעצור את המלחמה, לחצים עוד לפני שנכנסו לרפיח. אם הייתי נכנע ללחצים האלה, סינוואר והנייה היו עדיין שולטים בעזה, נסראללה - בלבנון, אסד - בסוריה ואיראן היום הייתה דוהרת לגרעין ולייצור 20 אלף טילים בליסטיים. שני הדברים האלה מסכנים את קיומנו".

"גם בעזה השגנו הישגים גדולים. השגנו שליטה על רוב השטח, חיסלנו מפקדים וטרוריסטים רבים והרסנו יכולות ייצור ושיגור של רקטות. חמאס נדחק לשני מעוזיו האחרונים שהראיתי".

"אני חייב גם להגיד את האמת - הניצחון טרם הושלם. חיסול חמאס הוא תנאי לביטחון ישראל ולעתידנו. לא נוכל להסתכל לילדינו בעיניים ולהשאיר את מבצעי הטבח על כנם מאחורי הגדר, במרחק של מטרים ספרים מיישובינו".