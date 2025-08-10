צה"ל אישר הערב (ראשון) כי אנס א-שריף, כתב רשת אל-ג'זירה ואיש הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפה סמוך לבית החולים שיפאא בעיר עזה. התקיפה בוצעה לעבר אוהל ששימש "עיתונאים" באזור.

במהלך התקיפה נהרג גם מוחמד קרייקע, כתב נוסף של אל-ג'זירה. השניים נחשבו לדמויות מוכרות בעזה ובקרב הצופים בעולם הערבי.

כבר באוקטובר 2024 חשף דובר צה"ל מסמכים שנתפסו ברצועה, לפיהם אנס א-שריף וחמישה כתבים נוספים של אל-ג'זירה פעלו במסגרת חמאס והג'יהאד האסלאמי.

לפי צה"ל, א-שריף שימש כראש חוליה בארגון חמאס, קידם מתווי ירי רקטות לעבר אזרחי ישראל וכוחות צה"ל, ושירת כמחבל במחלקת הרקטות של גדוד הארטילרי בחטיבה הצפונית של הארגון.

המסמכים כוללים טבלאות כוח אדם, רשימות קורסים להכשרות טרור, ספרי טלפונים ומסמכי משכורת למחבל, המוכיחים בצורה חד משמעית כי הוא תפקד כמחבל של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. "מסמכים אלה מהווים הוכחה להשתלבותו של המחבל ברשת התקשורת הקטארית אל-ג'זירה", נמסר.