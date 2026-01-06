דו"ח מבקר המדינה חושף תמונה מדאיגה של חוסר היערכות וחוסר תפקוד נרחב של גופי הממשל במצבי חירום - כפי שבאו לידי ביטוי במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

הדו"ח מתאר כשל מערכתי בכל הדרגים, תוך שהוא מתבסס על ביקורות שבוצעו בעשרות רשויות ומשרדי ממשלה.

הממצאים מצביעים על כך שמערכות קריטיות - מבריאות וביטחון ועד חינוך ותמיכה נפשית - לא תפקדו כראוי, ולא הצליחו להעניק מענה הולם לאזרחים שנפגעו.

ביקורת מקלטים: הדו"ח מצא כי באשקלון, גבעתיים, חולון, הגלבוע ורשויות נוספות, מקלטים ציבוריים היו לא ראויים לשימוש: ללא תאורה, עם דלתות חלודות, פתחי מילוט חסומים, נזילות, היעדר שילוט והזנחה חמורה.

בתי חולים לא ממוגנים: יותר ממחצית ממיטות האשפוז בבתי חולים באזורים בסיכון - ללא מיגון תקני. גם חדרי ניתוח, חדרי צנתור ומחלקות טיפול נמרץ נמצאו חשופים. רק 17% מחדרי הצנתור ממוגנים כנדרש.

בריאות הנפש: מרכזי החוסן לא הצליחו להתמודד עם הביקוש לטיפול נפשי. משרד הבריאות לא נערך להפעלת מערך מתוגבר, והטיפול בנפגעי חרדה וילדים פגועים נפשית היה חלקי בלבד.

מערכת החינוך לא ערוכה ללמידה מרחוק: ב-66% מהיישובים שנבדקו, ציוד המחשוב והחיבור ללמידה מרחוק הוגדרו כ"לא מספקים". רכזי ביטחון רבים לא הוכשרו כנדרש, והורים דיווחו על תחושת חוסר ביטחון שילדיהם אינם מוגנים.

פיצויים עודפים: קרן הפיצויים שילמה מאות מיליוני שקלים לעסקים שלא עמדו בקריטריונים. מבקר המדינה קובע כי מדובר ב-83% מהסכום הכולל ששולם - מבלי שנעשו ניסיונות משמעותיים להשבת הכסף.

הדו"ח מציין כי נכון להיום, לא הופקו אחריות אישית או צעדים משמעותיים כלפי מי מהגורמים המובילים. גם במקרים שבהם ליקויים דומים עלו כבר בדוחות קודמים - לא בוצע טיפול מערכתי.