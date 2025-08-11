ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, הודיע הבוקר (שני) כי ארצו תכיר במדינה פלסטינית במהלך העצרת הכללית של האו"ם שתתכנס בחודש הבא.

"אוסטרליה תכיר בזכותו של העם הפלסטיני למדינה משלו, בהתבסס על ההתחייבויות שקיבלה אוסטרליה מהרשות הפלסטינית", אמר אלבניזי שהוסיף: "נעבוד עם הקהילה הבינלאומית כדי להפוך את הזכות הזו למציאות".

ראש הממשלה האוסטרלי טען בנוסף כי "המצב ברצועת עזה הפך להיות חמור יותר מכל חששות העולם" וכי "ישראל ממשיכה להפר את הדין הבין-לאומי". הוא הוסיף כי "זה הזמן להעניק לעם הפלסטיני את זכותו להגדרה עצמית" והדגיש כי "אין לחמאס עתיד במדינה פלסטינית".

הודעתו של אלבניזי הגיעה לאחר שהעיתון האוסטרלי "סידני מורנינג הראלד" דיווח מפי מקורות המעורים בנושא כי ההרכזה על הכרה במדינה פלסטינית תתרחש בימים הקרובים.

לפי הדיווח, ההכרה עשויה לכלול תנאים, במיוחד בנוגע להבטחה שחמאס לא יהיה חלק מהממשלה של המדינה הפלסטינית ולהגנה על ביטחון ישראל.

ההודעה מגיעה שבועות ספורים בלבד לאחר שאלבניזי אמר כי לממשלתו אין תוכניות מיידיות להכיר במדינה פלסטינית, תוך שציין שההכרה חייבת להיות מותנית בתנאים ברורים לפתרון של שתי מדינות בר־קיימא, והביע דאגה מפני אפשרות שמדינה עתידית תכלול את חמאס.

המהלך האוסטרלי להכרה במדינה פלסטינית מגיע בעקבות הכרזות דומות של בריטניה, קנדה וצרפת.