המשטרה עצרה חשוד בריסוס כתובת מחאה שנמצאה הבוקר (שני) בחלקו הדרומי של הכותל המערבי בירושלים.

הכתובת, "יש שואה בעזה", רוססה בחלק שנמצא מול "עזרת ישראל".

מחקירת החשוד עולה כי לצד הכתובת בכותל הדרומי הוא ריסס כתובת דומה על קיר בית הכנסת הגדול במרכז הבירה. המשטרה תבקש מבית המשפט בהמשך היום להאריך את מעצרו והחלה בגיבוש כתב אישום נגדו.

הכתובת שרוססה על קיר בית הכנסת הגדול צילום: דוברות המשטרה

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, הגיב בזעזוע. "אני מגנה בתוקף את המעשה החמור שבוצע בכותל המערבי - המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. אין ולא יהיה מקום לפגיעה בסמל הלאומי והרוחני של העם היהודי, יהיה הרקע אשר יהיה.

מחאה אינה יכולה להצדיק חילול קודש ופגיעה ברגשותיהם של מיליוני יהודים בארץ ובעולם. אני מצפה ממשטרת ישראל לפעול בנחישות לאיתור העבריינים ולהביאם לדין. ירושלים תמשיך לשמור על קדושתה ועל כבוד המקומות הקדושים לכל הדתות", דברי ליאון.

השר בצלאל סמוטריץ' גינה: "האבנים העתיקות האלה ספוגות בהיסטוריה הארוכה של עמנו. מי שמסוגל לטמא אותם בעלילות דם אנטישמיות - שכח מה זה להיות יהודי".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "הזדעזעתי לראות את הפגיעה והזלזול במקום הקדוש ביותר לעם היהודי - הכותל המערבי. משטרת ישראל תפעל במהירות הבזק לעצור את הפורע, ולהעמידו לדין".

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, הביע צער ומחאה חריפה על המעשה החמור, שלדבריו נעשה תוך כדי זלזול חמור בקדושת המקום. "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות, יהיו אשר יהיו, ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים האחראים לחילול הקודש ולהעמידם לדין", אמר הרב.

הרב צפוי להנחות את הגורמים המקצועיים כיצד לנקות ולהסיר את הכיתוב באופן שלא יפגע באבנים.

נציין כי בעבר רוססה כתובת על הכותל עצמו, ונדרשו מומחים שהשתמשו בחומרים מיוחדים כדי להסיר את הצבע מבלי להוריד שכבה מהאבן העתיקה.